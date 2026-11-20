En apenas dos años, Adidas pasó del puesto 16 al segundo lugar entre las empresas con mejor reputación del mundo, mientras Nike descendió del 21 al 50. Estos resultados los muestra el Global RepTrak 100 de 2026, que mide la percepción del público sobre 100 compañías en 14 economías a partir de siete dimensiones, de las cuales el desempeño es solo una; también pesan la conducta, la ciudadanía, el liderazgo, el entorno laboral, la innovación, y los productos y servicios.

Para los expertos consultados, contrastes como el de Adidas y Nike no se explican solo por los resultados, sino por la manera de alcanzarlos. Alfonso Castro Cid, managing partner de Kreab Colombia, indicó que las empresas admiradas conectan su propósito con el valor que generan para sus grupos de interés. “Los resultados económicos explican sudesempeño, pero es la forma como operan y la coherencia entre lo que piensan, dicen, hacen y sus públicos perciben lo que construye confianza y reputación”, agregó.

La coherencia exige que los compromisos se reflejen en decisiones concretas. Alexandra Ortiz, cofundadora de la firma de comunicaciones Mediática, señaló que la transparencia, la ética, la responsabilidad y el buen gobierno corporativo deben ir más allá de los discursos corporativos. Esto se demuestra cuando una compañía reconoce sus errores, responde oportunamente, cumple sus compromisos con clientes y proveedores, cuida a sus colaboradores y acredita resultados con hechos verificables.

“La reputación se construye con coherencia, con una visión de largo plazo y, sobre todo, con comportamientos que demuestren que el éxito empresarial también puede generar valor para la sociedad”, sostuvo la empresaria.

Una tarea de toda la empresa

Sin embargo, la reputación no es tarea solo de comunicaciones. Wilma Calderón, también cofundadora de Mediática, resaltó que entre los errores más frecuentes están confundirla con la visibilidad mediática y gestionarla, únicamente, en momentos de crisis. “La reputación no depende de cuántas noticias positivas aparezcan sobre una compañía, sino de la percepción que construyen sus diferentes públicos a partir de sus experiencias con ella”, afirmó. Por eso, planteó incorporarla a las decisiones estratégicas y medir la confianza que genera la organización.

La falta de confianza también se refleja en las cifras. Según Gallup y Bentley, citados por el ejecutivo de Kreab Colombia, en 2026 apenas el 41 por ciento de los estadounidenses confía en que las empresas actúen en beneficio de la sociedad.

La reputación también influye en las decisiones económicas de los distintos públicos. RepTrak encontró que, en 2020, el 78 por ciento de los consumidores estaba dispuesto a comprar productos de empresas con excelente reputación, frente al 9 por ciento cuando esta era deficiente. En 2026, la disposición a comprar y recomendar disminuyó, mientras aumentó la de invertir.

Para Calderón, los consumidores tienen en cuenta el precio, la experiencia y la calidad, además de la confianza en la marca, mientras que los inversionistas pueden asociar una buena reputación con estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. De ahí que su gestión no pueda recaer en un solo departamento.

“La reputación no puede ser responsabilidad exclusiva de comunicaciones o marketing, debe ser transversal a toda la organización”, insistió Castro Cid. Recursos humanos, operaciones, ventas e innovación también construyen o debilitan la confianza.