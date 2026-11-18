Durante décadas, las celebraciones corporativas correspondían a un festejo anual, una fecha especial o el cierre contable. Sin embargo, las dinámicas laborales han obligado a las organizaciones a replantear la finalidad de estos espacios. Lina Marcela Feria, gerente de Alimentos y Eventos de Compensar, señaló que “hoy las organizaciones entienden el poder que tiene hacer un evento que sea transformador y que conecte con sus valores, sus intenciones y objetivos estratégicos”.

El auge del trabajo remoto y las modalidades híbridas demostró la eficiencia de los entornos digitales, pero al mismo tiempo evidenció el desgaste de los vínculos interpersonales. En este escenario, la presencialidad recupera su valor como un espacio para construir cultura interna, alinear a los colaboradores frente a los retos corporativos y brindar un reconocimiento genuino que refuerce el sentido de pertenencia.

“No hay nada que reemplace esas conversaciones naturales y genuinas y esos vínculos que se forman a través del contacto presencial. Cuando conectamos presencialmente, los colaboradores entienden que hacen parte de algo más grande y significativo”, destacó la ejecutiva.

Compensar acompaña a las organizaciones en el diseño de eventos que van más allá de la celebración. Foto: Suministrada - API

Ahora, la efectividad de una experiencia corporativa depende de la claridad en su propósito inicial y de una estructuración con la debida anticipación. Conocer en detalle las características y perfiles de los colaboradores permite personalizar desde la propuesta gastronómica hasta los talleres de liderazgo, garantizando que el presupuesto se optimice y que el encuentro cumpla su cometido a largo plazo.

Para Feria, la visión estratégica de estas jornadas se potencia cuando las oportunidades de reunión se piensan dentro de un plan anual, de forma anticipada, y “se convierten en la herramienta para generar conexión emocional, apalancar la cultura de la organización y brindar esa motivación necesaria en el equipo”.

Cuidar la experiencia

Organizar un encuentro corporativo implica articular diferentes componentes, como la logística, los escenarios, la tecnología, el bienestar y la alimentación. Cuando estos servicios se contratan por separado, existe el riesgo de afectar la experiencia de los asistentes y perder la coherencia del mensaje que se busca transmitir. “Nosotros en Compensar cuidamos la experiencia de principio a fin porque estamos articulados con todas nuestras capacidades”, explicó Feria.

En ese propósito, elementos que antes se consideraban secundarios, como la propuesta gastronómica, también cumplen un papel importante: contribuyen a generar un ambiente de calidez y conexión entre directivos y empleados.

Las necesidades de los eventos empresariales varían sustancialmente según el perfil del público, la duración de la jornada y los recursos previstos. Para Compensar, desde reuniones directivas de pequeño formato hasta grandes lanzamientos o convenciones que integran hospedaje y naturaleza en sedes como Lagosol (Nilo, Cundinamarca) o Lagomar (en Girardot), escenarios que se adaptan a distintos formatos y que combinan infraestructura, flexibilidad tecnológica y comodidad.

Los encuentros presenciales permiten reforzar el reconocimiento de los colaboradores y alinear los equipos con los propósitos y desafíos de las organizaciones. Foto: Suministrada - API

De hecho, la remodelación del Centro de Convenciones de Compensar responde a la urgencia de ofrecer espacios modulables capaces de transformarse según el volumen de asistentes. “Logramos una capacidad de adaptabilidad que nos permite pasar de espacios pequeños a grandes formatos con paneles modulables, incorporando la comodidad y la tecnología que buscan las empresas”, expuso la gerente.

En conclusión, este tipo de eventos son vistos por las empresas ahora como una oportunidad de apalancar sus resultados. Más allá de verlo como un simple festejo, cierre de gestión o encuentro de fin de año, ahora se busca más lograr una conexión emocional, apalancar la cultura de la organización y generar sentido de pertenencia, así como reconocer a los colaboradores.

*Contenido elaborado con el apoyo de Compensar