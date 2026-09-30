Ocho sedes de Compensar tendrán infraestructura solar: así funcionará el proyecto en alianza con Terpel Sunex

Compensar y Terpel Sunex, filial de Organización Terpel, concretaron una alianza para impulsar la generación de energía solar en ocho sedes de la caja de compensación en Bogotá y Cundinamarca.

Transición energética: ¿está Colombia preparada para convertir su potencial en una industria sólida?

El proyecto contempla la instalación de 2.633 paneles solares, con una capacidad total de 4.8 MWp y una generación estimada de cerca de 2.25 GWh al año. Las instalaciones intervenidas estarán ubicadas en Suba, Calle 220, Calle 94, Lagomar, Lagosol, Avenida 68, Cajicá y la Central de Procesamiento de Alimentos (CPA).

De acuerdo con las proyecciones de la iniciativa, la infraestructura permitirá reducir cerca de 30 % el consumo energético de las sedes intervenidas y evitar la emisión de aproximadamente 210 toneladas de CO2 al año, un impacto ambiental que la compañía compara con la siembra de cerca de 9.000 árboles.

El proyecto se desarrollará mediante un modelo de Power Purchase Agreement (PPA), un acuerdo de largo plazo en el que Terpel Sunex asumirá la inversión, el diseño, la construcción y la operación de los sistemas solares. Por su parte, Compensar utilizará la energía generada en sus instalaciones, sin realizar una inversión inicial en los sistemas.

La infraestructura permitirá reducir cerca de 30 % el consumo energético de las sedes intervenidas. Foto: Getty Images

“En Compensar entendemos que el bienestar también se construye a partir de la manera en que cuidamos el entorno”, señaló Andrés Collazos, director del Centro de Servicios Compartidos de Compensar, quien destacó que la iniciativa busca avanzar hacia una operación más eficiente y sostenible.

Desde Terpel Sunex señalaron que este tipo de modelos permite a las empresas acceder a generación solar y reducir su exposición a los retos asociados al suministro energético. Mauricio Ocampo, gerente general de la compañía, explicó que el esquema PPA busca ofrecer una alternativa para incorporar generación renovable sin asumir la inversión inicial.

“Convertimos nuestra capacidad técnica y financiera en una solución concreta para la eficiencia energética y la sostenibilidad de su operación”, señaló Ocampo.

Secretario de Minas de India revela qué busca en Suramérica para su transición energética: “La asociación es el camino” rumbo a 2047

La alianza también incorpora tecnología fotovoltaica de última generación, con paneles cuya capacidad duplica la de sistemas construidos hace algunos años, según las compañías. El objetivo es aprovechar los avances tecnológicos para aumentar la producción de energía por metro cuadrado.

Compensar señaló que la iniciativa hace parte de su apuesta por la generación solar y por reducir la dependencia de la energía proveniente de la red eléctrica pública.