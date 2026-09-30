JetSmart anuncia nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires

JetSmart anunció una nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires, que comenzará a operar el próximo 12 de noviembre con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 sillas por semana, según informó la aerolínea.

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La conexión será la primera operación directa de JetSmart entre Colombia y Argentina. De acuerdo con el comunicado, la ruta busca ampliar las alternativas de transporte aéreo entre ambos países y facilitar los desplazamientos de pasajeros por motivos turísticos, corporativos o familiares.

Sebastián Valencia, jefe de marketing de JetSMART en Colombia, Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia, David Valderrama, Jefe de ventas para Medellín y Costa de JetSMART en Colombia. Foto: JetSMART

“La llegada de esta nueva operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad de Colombia con la región. Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart en Colombia.

La ejecutiva agregó que la operación permitirá conectar a pasajeros provenientes del sur del continente con otros destinos de la red de la aerolínea. La compañía informó que durante el primer semestre de 2026 movilizó más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia.

Desde la administración distrital también se refirieron a la apertura de la ruta. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, señaló que la conexión puede contribuir al intercambio entre las dos ciudades.

“Esta histórica conexión entre Medellín y Buenos Aires nos acerca aún más al intercambio cultural, a la integración turística y los negocios”, expresó López.

Por su parte, Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, indicó que la ruta directa puede ampliar las posibilidades de promoción de Medellín en mercados de Suramérica.

“Una nueva ruta internacional representa mucho más que una conexión entre dos ciudades: abre oportunidades para atraer nuevos viajeros, fortalecer el intercambio turístico y acercar a Medellín a mercados estratégicos”, afirmó Cardona.

Mario García, country manager de JetSMART en Colombia, explicó en SEMANA que la nueva conexión busca complementar la operación que la aerolínea ya tiene en Medellín.

“Nuestra expectativa es complementar lo que ya tenemos en Medellín. Y con esto ya tendríamos cuatro rutas internacionales: Medellín-Santiago, Medellín-Lima, Medellín-Punta Cana y, por supuesto, ahora Medellín-Buenos Aires”, señaló.

JetSmart, aerolinea Foto: Cortesia JetSmart

García indicó que la nueva ruta también se integra con la red doméstica de la compañía en el país.

“En Colombia ya tenemos 22 rutas. Tenemos una expectativa de poder complementar lo que tenemos, de poder brindar opciones de turismo a Antioquia, Medellín, a Colombia y, por supuesto, ser una red de conexión de países antioqueños, colombianos para que conozcan Buenos Aires y más allá de Buenos Aires”, afirmó.

Según el directivo, la operación también responde al interés que la compañía identifica entre los mercados de Colombia y Argentina.

“Hay una conexión, hay una química entre Antioquia, Medellín, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Argentina. Y sin duda alguna hay un interés cada vez más creciente de argentinos para visitar Colombia, visitar Medellín y de colombianos para visitar Buenos Aires”, dijo.

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García agregó que la demanda esperada no se limita al turismo. “Vemos un interés creciente del mercado corporativo, del mercado empresarial de explorar oportunidades tanto en Medellín, en Antioquia y en Colombia como en Buenos Aires y en toda la Argentina”, explicó.

Sobre la elección de Medellín para esta nueva conexión, el country manager señaló que la compañía realiza estudios de mercado de manera permanente para identificar oportunidades y evaluar la demanda de sus rutas.