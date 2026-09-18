Semana de receso escolar 2026: Estos son los destinos nacionales e internacionales con los vuelos más económicos

La semana de receso escolar de octubre es una oportunidad para hacer una pausa en la rutina y, para quienes tienen la posibilidad, viajar y conocer nuevos destinos.

En 2026, se llevará a cabo del 5 al 12 de octubre. Durante estos días se espera un incremento en la salida de viajeros hacia diferentes destinos, lo que convierte esta fecha en una temporada de especial actividad para el sector turístico.

La plataforma de viajes Kayak publicó recientemente un reporte sobre cuáles son los destinos más buscados para estas fechas y los que son más económicos en relación con el costo de los vuelos.

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Bogotá y Miami lideran en popularidad y crecimiento en búsquedas

Según las búsquedas de vuelos, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Medellín y San Andrés son los destinos nacionales más buscados por los viajeros colombianos, mientras que Miami, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Cancún y Orlando lideran el ranking internacional de búsquedas.

Entre los destinos que registran el mayor crecimiento en búsquedas de vuelos durante este periodo, Bogotá y Medellín lideran el ranking nacional, con aumentos en las búsquedas de vuelos de 84 % y 10 %, respectivamente, frente al año anterior. En el ámbito internacional, Miami y Río de Janeiro encabezan el ranking, ambos con un incremento del 23 % en las búsquedas de vuelos frente al año anterior.

“La semana de receso brinda a los colombianos la oportunidad de explorar destinos tanto dentro como fuera del país. Este año, estamos viendo un crecimiento en las búsquedas hacia Bogotá, mientras que Cali, Bucaramanga y Pereira se destacan por registrar tarifas aéreas promedio más bajas frente al año pasado. Para quienes están planeando su viaje durante la semana de receso, considerar fechas diferentes a las tradicionales puede abrir la puerta a opciones más económicas”, señaló Alejandro Lombana, director senior comercial para Latinoamérica de Kayak.

Cali y Ciudad de Panamá, los destinos más económicos

Los datos de Kayak también identifican los destinos con las tarifas aéreas promedio más económicas para viajar durante la semana de receso.

Dentro de Colombia, Cali, Bucaramanga y Pereira encabezan las opciones con los precios promedio más bajos, con tarifas de $251.974, $255.498 y $282.093, respectivamente. Además, en los tres destinos, los precios promedios de los vuelos muestran caídas frente al año anterior, concretamente del 7%, 44% y 18% respectivamente.

Ciudad de Panamá. Foto: Getty Images

Para quienes consideran un viaje internacional, Ciudad de Panamá se posiciona como el destino internacional más económico, con una tarifa promedio de $1.173.031, seguida de Ciudad de México, con $1.442.294, y Lima, con $1.457.649.

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Los días más económicos para viajar

Ser flexible con las fechas de viaje podría ayudar a los viajeros a ahorrar durante la semana de receso. Según el reporte de la plataforma de viajes, el 3 de octubre es actualmente el día más económico para viajar a destinos nacionales, con un precio promedio de $366.764, mientras que el 5 de octubre es el día más económico para regresar, con un precio promedio de $313.408.

Para los viajes internacionales, el 9 de octubre registra actualmente las tarifas de salida más bajas, con un promedio de $1.422.144, mientras que el 7 de octubre presenta las tarifas de regreso más económicas, con un promedio de $1.379.907.