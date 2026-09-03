Bogotá reporta un incremento en la conectividad aérea y oferta turística; estos son los detalles

Un incremento en la conectividad aérea y en pasajeros movilizados ha registrado Bogotá, durante lo corrido de 2026, según cifras del Observatorio de Turismo de la ciudad.

“Entre enero y junio operaron 89.707 vuelos con destino a la ciudad, 5,5 % más que durante el mismo periodo de 2025, y se movilizaron 11,2 millones de pasajeros, un crecimiento de 4,5 %. La programación para los próximos meses mantiene esa tendencia: entre julio y septiembre están previstos 43.507 vuelos directos hacia Bogotá, 3,6 % más que un año atrás, con una oferta superior a 7,3 millones de asientos”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

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La entidad también destacó un incremento en la oferta turística formal. Al cierre de julio, Bogotá contaba con 15.248 prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo, 12,2 % más que en julio de 2025. Las viviendas turísticas registraron el mayor aumento, con 1.274 registros adicionales, seguidas por las agencias de viajes, con 274, y los guías de turismo, con 121.

“Estamos avanzando en el fortalecimiento de la promoción internacional para generar nuevas alianzas y diversificar mercados, principalmente de Centroamérica y Europa. Queremos que los visitantes disfruten la ciudad, permanezcan más tiempo y encuentren razones para volver”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Más cifras

Entre enero y julio, las terminales terrestres movilizaron más de 8 millones de pasajeros, 0,9 % más que durante el mismo periodo del año anterior. En junio, Bogotá registró una ocupación de alojamiento de 50,7 %, por encima del promedio nacional, que se ubicó en 45,4 %.

En empleo, los mayores crecimientos se dieron en las actividades relacionadas con la movilidad y los servicios asociados al turismo. Entre abril y junio, el transporte aéreo y terrestre creció 16,1 %, con 5.173 puestos adicionales, y los sectores conexos aumentaron 11,3 %, con 5.461 empleos más. En conjunto, las actividades asociadas al turismo registraron un promedio mensual de 110.746 empleos durante este periodo.

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De igual manera, Bogotá recibió 1.039.025 viajeros extranjeros entre enero y julio de 2026.

Venezuela, Estados Unidos, México, España y Brasil concentraron el 53 % de estos flujos, y el turismo siguió siendo el principal motivo declarado de viaje, con 54 %. “Después de un primer trimestre con variaciones positivas frente al año anterior, las llegadas internacionales mostraron una moderación desde abril, frente a los resultados particularmente altos registrados en 2025″, agregó el IDT.