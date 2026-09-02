¿Dónde recibir información turística de Bogotá? Conozca los puntos y horarios

Para facilitar la experiencia de quienes llegan a la capital, la Oficina de Turismo de Bogotá implementó los Puntos de Información Turística (PIT), ubicados en diferentes zonas de la ciudad.

“Allí, turistas nacionales e internacionales pueden recibir orientación personalizada para planear su visita y conocer las diferentes opciones que ofrece la capital del país. En estos espacios es posible consultar información sobre atractivos turísticos, recorridos, actividades culturales, eventos, gastronomía, alojamiento, compras, entretenimiento y alternativas de movilidad”, señaló la entidad.

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¿Dónde están los puntos de información turística de Bogotá?

Actualmente, los visitantes pueden encontrar cinco Puntos de Información Turística en lugares estratégicos de la ciudad: Monserrate, Jardín Botánico, Centro Internacional, Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de Transporte Ciudad Salitre.

1. PIT Monserrate

Está ubicado junto a la Basílica del Señor Caído de Monserrate, y permite a los visitantes recibir orientación para descubrir este atractivo y otros lugares de interés de la ciudad.

Horario de atención:

● Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

● Domingos y festivos: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

2. PIT Jardín Botánico

El Punto de Información Turística del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis está ubicado dentro del Centro de Atención al Visitante (CAV), en la Calle 63 # 68-95.

Punto de Información Turística en Bogotá. Foto: Instituto de Turismo de Bogotá

Horario de atención:

● Martes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

● Sábados y domingos: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

● Lunes y el día hábil siguiente a un festivo: sin atención, debido al mantenimiento y operación del Jardín Botánico.

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3. PIT Centro Internacional

Está ubicado en la Carrera 10 # 26-19, junto al Hotel Four Points by Sheraton Tequendama, una ubicación estratégica para quienes se encuentran en el centro de la ciudad y buscan recomendaciones para continuar su recorrido por Bogotá.

Horario de atención:

● Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

4. PIT Aeropuerto Internacional El Dorado

Para quienes llegan a Bogotá desde otras ciudades o países, el primer acercamiento con la oferta turística de la capital puede comenzar en el aeropuerto.

El Punto de Información Turística está ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el área de conexiones internacionales.

Allí los visitantes pueden recibir orientación para organizar su estadía y conocer las diferentes alternativas que tiene Bogotá en materia de turismo, cultura, gastronomía, entretenimiento, alojamiento y movilidad.

Horario de atención:

● Domingo a domingo: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

5. PIT Terminal de Transporte Ciudad Salitre

Está ubicado en la Diagonal 23 # 69-60, Módulo 5, Local 127, dentro de la Terminal de Transporte.

Además de recibir recomendaciones sobre la oferta turística de Bogotá, los visitantes pueden consultar información útil para organizar su recorrido y conocer diferentes opciones de actividades y servicios disponibles en la capital.

Horario de atención:

● Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

● Domingos y festivos: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.