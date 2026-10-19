Los encantos de la antigua capital de Antioquia, un destino colonial y de gran riqueza histórica

En el occidente del departamento de Antioquia se encuentra uno de los destinos más llamativos y turísticos de esta región. Con una temperatura promedio de 27 grados centígrados, Santa Fe de Antioquia hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y fue la primera población fundada en esta zona.

El pequeño pueblo de Antioquia que pocos conocen: calles adoquinadas, casas coloridas y paisajes de montaña

Su antigüedad le permitió no solo ser capital del departamento, sino que ahora es un pueblo lleno de historia en sus calles, en su arquitectura y en cualquiera de los lugares que los turistas decidan visitar.

Sus construcciones conservan la huella de épocas pasadas y le dan una apariencia que evoca la memoria del país. Por su valor arquitectónico e histórico, el municipio fue declarado Monumento Nacional, una distinción que resalta su importancia patrimonial y el encanto que descubre el visitante al recorrerlo.

Su ubicación estratégica le brinda condiciones climáticas agradables para disfrutar de sus atractivos naturales, culturales, religiosos y gastronómicos, según la plataforma Antioquia es Mágica.

Santa Fe de Antioquia es considerado uno de los pueblos más lindos no solo de Antioquia, sino de Colombia. Foto: Getty Images

En pleno centro histórico se encuentra el parque Plaza Mayor Simón Bolívar, un espacio emblemático que funciona como punto de encuentro para residentes y visitantes, según el portal Colombia Travel.

Sus senderos peatonales, rodeados de árboles y jardines, invitan a recorrer el lugar con calma, mientras las bancas, los faroles y una fuente ornamental aportan encanto al entorno. Esta última también permite conocer aspectos relacionados con el abastecimiento y el uso del agua durante la época colonial.

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En uno de los costados de la plaza se levanta la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción, una construcción religiosa edificada entre 1797 y 1837 y una de las más emblemáticas del pueblo, sin ser la única, pues las iglesias y los museos hacen parte de los encantos de este mágico lugar, que tiene gran tradición religiosa.

Un puente que es Monumento Nacional

A unos diez minutos del pueblo se encuentra el Puente de Occidente, una de las construcciones más emblemáticas del municipio y un referente de la ingeniería colombiana. Declarada Monumento Nacional, esta estructura colgante se extiende a lo largo de 291 metros sobre el río Cauca y sobresale por su diseño y su valor histórico.

El Puente de Occidente es una de las obra icónica y declarada Monumento Nacional. Foto: Getty Images

La obra fue proyectada por el ingeniero José María Villa en 1887 y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo económico de la región, al facilitar la comunicación con otros territorios y el transporte de pasajeros y mercancías. Hoy, además de conservar su importancia histórica, es uno de los atractivos turísticos imperdibles de este municipio antioqueño por su arquitectura y las vistas que ofrece sobre el río.

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Como parte de sus encantos, Santa Fe de Antioquia tiene varias celebraciones que son únicas y con gran relevancia no solo para sus habitantes, sino para quienes visitan el pueblo. Por ejemplo, están las Fiestas del Tamarindo, las Fiestas de los Diablitos y las festividades decembrinas, que cada año ofrecen motivos adicionales para conocer este destino antioqueño y acercarse a sus tradiciones, en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de naturaleza.