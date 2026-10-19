¿Puede la actitud marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso? Víctor Küppers llega a Bogotá con su conferencia de Mentes Expertas

Colombia y Ecuador eran los dos países que le faltaban al neerlandés Víctor Küppers en un recorrido que ya abarca el resto del continente americano. La deuda con Colombia se salda de la mano de Mentes Expertas, la plataforma de divulgación que lleva a los escenarios a referentes de la psicología, el bienestar y el desarrollo personal.

Küppers ya conocía el país a través de sus clientes colombianos, y lo que más le llamó la atención fue el trato: la primera vez que dio las gracias y le contestaron “un gusto”, entendió el contraste con Europa. “Voy con muchas ganas, con mucha expectativa positiva”, aseguró.

Küppers fue profesor universitario en Barcelona, es doctor en Humanidades y ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio y la divulgación de la actitud y la motivación en la vida cotidiana. Es autor de La gestión de la actitud y El efecto actitud; ha trabajado con compañías como Google, Microsoft y Bancolombia, y su charla El valor de tu actitud supera los 20 millones de reproducciones en YouTube.

Su mensaje evoca un cambio particular sobre esa cotidianidad. Según la consultora Gallup, sólo el 25 por ciento de los trabajadores colombianos se siente comprometido con su empleo. Para Küppers, el primer paso es darse cuenta del desánimo. “Es verdad que es habitual, pero habitual no quiere decir normal. Cuando asumes que el desánimo es lo normal, no haces nada. Y cuando no haces nada, coges un camino de resignación, de conformismo”, explicó.

Por eso su tesis es que el estado de ánimo es el principal recurso de las personas: “Cuando estás alegre, sacas lo mejor que llevas dentro, como profesional y como madre, padre o pareja. Pero cuando no lo estás sacas y reflejas lo peor”. Y aclaró: “No hablo de una felicidad permanente, sino de una alegría profunda que se parece más a la paz de ser quien uno quiere ser. La vida no siempre es felicidad, pero siempre puedes estar orgulloso de tu manera de ser”.

En ese sentido, Küppers pide no medir la vida por la carrera profesional. “El éxito en la vida es querer y sentirse querido por las personas que más quieres, y eso lo puedes conseguir desde cualquier trabajo y lugar en el que estés”.

Con los años ha matizado incluso su frase más repetida, aquella de que “‘cada quien tiene la actitud que quiere tener’. Ya no la digo igual, porque me parece un poco injusta. Es verdad que tú eliges, pero el entorno a veces empuja más fuerte”. Lo sabe por experiencia propia. A los 28 años, una caída de un caballo lo dejó seis meses en cama: “En aquel momento parecía un drama, pero luego ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida”.

A sus 56 años, Küppers asegura que está cerrando su etapa como conferencista y que sus mayores ambiciones ya no son profesionales. Quiere que sus hijos, ahora adultos, sigan queriendo compartir tiempo con él y, más adelante, dedicar parte de su vida a ayudar a las personas mayores de su pueblo.

Por eso, de su charla en Bogotá espera que “sirva para arrancar la chispa; luego viene el esfuerzo, el trabajo introspectivo de cada uno”. Asegura que puede inspirar un cambio, pero llevarlo a la vida cotidiana exige un esfuerzo diario. Uno que, confiesa, él mismo procura poner en práctica cada día, eligiendo la alegría como una actitud ante la vida.

Con el sello de Mentes Expertas

La llegada de Víctor Küppers a Bogotá es posible gracias a Mentes Expertas, una plataforma de divulgación y experiencias en directo que acerca al público a algunos de los principales referentes en psicología, bienestar y desarrollo personal.

Su propósito es llevar el conocimiento de grandes expertos fuera de los libros y las redes sociales para convertirlo en experiencias presenciales capaces de generar reflexión, aprendizaje y conexión.

A través de sus conferencias, la plataforma aborda temas universales como la felicidad, las relaciones, la gestión emocional, la motivación, el crecimiento personal y la manera en la que afrontamos los retos de la vida.

“La llegada de Küppers a Bogotá forma parte de esta apuesta por llevar el proyecto a nuevos públicos y ciudades, creando un espacio de encuentro en el que las ideas puedan trascender la conferencia y convertirse en herramientas para la vida cotidiana”, explicaron desde Mentes Expertas.

La cita será el viernes 6 de noviembre, a las 7:30 p. m. en el Teatro Colsubsidio, con una audiencia esperada de 950 asistentes. Las entradas están a la venta en Tuboleta y, para quienes busquen una experiencia más cercana, habrá además un Meet & Greet, un encuentro privado con el conferencista.

*Contenido elaborado con el apoyo de Mentes Expertas.