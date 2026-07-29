Redefinir el éxito

Durante muchos años, para mí el éxito tuvo una definición clara: trabajar en una multinacional, viajar, escalar posiciones, tener un cargo que sonara bien en una tarjeta de presentación o en una hoja de vida. Después ese concepto cambió. El éxito pasó a ser tener mi propio negocio, ser dueña de mi tiempo y construir algo desde cero.

Pero esos dos emprendimientos tampoco funcionaron. Viví una quiebra y la venta de una empresa, dos experiencias que ya he contado en estas letras y que partieron mi vida en mil pedazos. Fueron, precisamente, las que me obligaron, una vez más, a replantear mi definición del éxito.

Hoy, después de ocho años construyendo mi empresa, entiendo algo que me habría ahorrado mucho dolor si lo hubiera aprendido antes: la definición del éxito no es fija. Se revisita en distintos momentos de la vida, y está bien que así sea.

Nadie nos lo enseña. Crecemos pensando que el éxito es una meta que se alcanza una sola vez y que, después de llegar a ella, basta con vivir de ese logro para siempre. La vida real no funciona así.

Lecciones de una quiebra

Estoy convencida de que el mayor obstáculo entre nosotros y la vida que soñamos suele ser la falta de valor. El valor necesario para dejar atrás la definición de éxito de los demás y atrevernos a construir la propia.

Nadie te lo dice cuando estás construyendo una carrera. Te enseñan qué estudiar, dónde trabajar y qué logros perseguir. Pero casi nadie te pregunta qué significa el éxito para ti. Para ti de verdad, no para tus padres, no para tu jefe, no para las redes sociales.

Yo pasé años persiguiendo una definición prestada. Medía mi valor por un cargo, por un tiquete de avión o por una reunión importante. Con el tiempo entendí que cada día que dedicamos a perseguir los sueños de otros es un día que dejamos de invertir en los nuestros.

Hoy mi definición de éxito es distinta. Es tranquilidad. Es poder mentorear a otros emprendedores y ayudarlos a construir aquello que sueñan. Es cuidar mi salud física y mental, algo que durante años dejé a un lado por perseguir metas que, en el fondo, no eran realmente mías. Es compartir tiempo de calidad con las personas que quiero. Son mañanas tranquilas, sin la urgencia con la que viví durante tanto tiempo.

Mi definición de éxito también es crear, potenciar mi creatividad, generar impacto, tener libertad y darme la vida que quiero haciendo lo que me gusta. Es simplificar. Reevaluar constantemente qué lugares y qué personas me aportan energía y cuáles me la quitan, y tener el valor de soltar estas últimas, aunque duela, aunque implique despedirme de cosas que alguna vez amé.

He aprendido que casi cualquier idea, casi cualquier trabajo, puede convertirse en el origen de una carrera profesional y de una vida apasionante. La diferencia no está en la idea. Está en si esa idea nace de ti o de lo que crees que deberías querer. Esa diferencia lo cambia todo.

Si algo aprendí de la multinacional, del emprendimiento que quebró y de estos ocho años construyendo mi empresa, es que el éxito no es una meta fija que se alcanza una sola vez. Es una definición viva. Cambia con la edad, con las pérdidas y con todo lo que vas descubriendo sobre ti misma. Lo que a los veinticinco años me parecía la cima, hoy puede parecerme una jaula bien decorada. Y eso no significa que estuviera equivocada entonces. Significa, simplemente, que crecí.

Por eso, si hoy sientes que tu definición de éxito ya no te representa, no lo veas como un fracaso. Míralo como una señal de que estás cambiando, de que estás más cerca de quien realmente eres. Revisar tus prioridades no es rendirte. Es madurar.

Quiero invitarte a hacerte una pregunta honesta: ¿Tu definición de éxito es realmente tuya o es prestada? ¿La construiste tú o la heredaste de alguien más? Revísala. Vuelve a ella cada cierto tiempo, como quien consulta un mapa en medio del camino. Porque la vida cambia, tú cambias, y es natural que tu definición del éxito cambie contigo.

Hoy, para mí, el éxito se parece mucho más a la paz que a un logro. Se parece a ayudar, a crear y a estar presente. Se parece, sobre todo, a vivir en coherencia con mi esencia y con el lenguaje de mi alma.

Viviana Echeverri, Health Coach, Fundadora y CEO de Padam Bienestar