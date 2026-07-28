¿Y si Colombia empezara a exportar soluciones sociales?

Colombia ha demostrado durante décadas que puede llevar al mundo productos que hoy hacen parte de su identidad: café, flores, música, gastronomía y talento. Sin embargo, existe un activo que aún no hemos reconocido con la misma fuerza: la capacidad de construir soluciones sociales innovadoras que responden a algunos de los desafíos más complejos de nuestra sociedad. Ha llegado el momento de entender que también podemos compartir conocimiento, metodologías y modelos de impacto que generen valor más allá de nuestras fronteras.

El mundo atraviesa una transformación constante. Los grandes retos sociales ya no se resuelven únicamente con recursos económicos o buenas intenciones. Hoy, la innovación social, la inversión de impacto, las alianzas entre los sectores público, privado y social, así como el avance de la inteligencia artificial y sus herramientas, nos abren un camino amplio y transformador para el desarrollo. Nos permiten acelerar soluciones, fortalecer capacidades, generar conocimiento compartido y responder con mayor eficacia a los desafíos de nuestro tiempo. Ya no se trata únicamente de atender las necesidades del presente, sino de construir el futuro con visión, innovación y propósito.

En ese escenario, Colombia tiene mucho que aportar. Durante años, organizaciones sociales, fundaciones, empresas y comunidades han construido respuestas innovadoras frente a la pobreza, la inseguridad alimentaria, el acceso a la educación, la generación de ingresos y el fortalecimiento del tejido social. Muchas de esas soluciones nacieron en territorios marcados por enormes desafíos, precisamente donde la creatividad, la resiliencia y la capacidad de adaptación se convierten en una necesidad permanente.

La pregunta, entonces, no es si nuestros modelos tienen el potencial para llegar a otros países. La verdadera pregunta es por qué todavía creemos que el conocimiento construido en nuestros territorios solo tiene valor dentro de nuestras fronteras.

Esa reflexión fue la que impulsó el proceso de internacionalización de la Fundación nu3. Después de más de veinte años desarrollando un modelo integral de transformación social en Colombia, decidimos asumir el desafío de llevar esa experiencia a nuevos escenarios. No porque creyéramos tener todas las respuestas, sino porque entendimos que compartir conocimiento también es una forma de generar impacto.

Internacionalizar una organización social exige mucho más que abrir una oficina en otro país. Significa comprender nuevas realidades, adaptarse a diferentes marcos institucionales, construir confianza con actores locales y reconocer que cada territorio plantea desafíos distintos. La experiencia acumulada aporta una base sólida, pero nunca reemplaza la capacidad de escuchar, aprender y evolucionar.

Ese ha sido, quizás, el aprendizaje más importante de este proceso. La internacionalización no consiste en replicar modelos de manera automática, sino en compartir capacidades, intercambiar aprendizajes y construir soluciones que respeten las particularidades de cada contexto. El verdadero valor no está en exportar respuestas terminadas, sino en poner la experiencia al servicio de nuevos desafíos.

Nuestra llegada a Europa y el inicio de una nueva etapa en Panamá han confirmado esa visión. Cada conversación con instituciones, empresas, organismos de cooperación y líderes sociales demuestra que existe un enorme interés por conocer experiencias que hayan logrado combinar sostenibilidad, innovación y resultados medibles. También confirma que Colombia puede participar en esas conversaciones con autoridad, no únicamente como receptor de cooperación, sino como un país que genera conocimiento útil para otros.

Ese cambio de perspectiva resulta especialmente importante. Durante mucho tiempo asumimos que las mejores soluciones siempre venían del exterior. Hoy la realidad demuestra que el intercambio debe ser de doble vía. Nuestros territorios también producen conocimiento, metodologías y aprendizajes capaces de enriquecer la agenda global del desarrollo.

Por supuesto, internacionalizar implica asumir riesgos. Exige tomar decisiones en medio de la incertidumbre, enfrentar escenarios desconocidos y aceptar que cada nuevo paso representa un desafío. Pero el liderazgo no consiste en esperar el momento perfecto. Consiste en tener la claridad suficiente para avanzar cuando el propósito es más grande que el miedo.

Creo firmemente que el futuro de las organizaciones sociales colombianas dependerá de su capacidad para pensar en grande, construir alianzas globales y aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación, la inversión de impacto y las nuevas tecnologías. Estas herramientas fortalecen la construcción de soluciones, impulsan la cooperación internacional y nos preparan para responder con mayor eficacia a los nuevos desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta el mundo. Ese es el verdadero sentido de internacionalizar: generar más capacidades, conectar conocimiento y construir, junto a otros, respuestas que transformen realidades.

Tal vez el verdadero reto ya no sea preguntarnos si Colombia puede aportar soluciones sociales al mundo, sino decidir si estamos dispuestos a reconocer que las experiencias nacidas en nuestros territorios tienen la capacidad de inspirar, fortalecer y transformar realidades en cualquier lugar del planeta.

Cuando comprendamos eso, habremos entendido que el propósito, el conocimiento y la empatía no reconocen fronteras.

Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de Fundación nu3