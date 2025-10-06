Suscribirse

Finanzas

El 55,5 % de colombianos ya usa billeteras digitales, según DataCrédito Experian

El crecimiento del uso de pagos digitales impulsa la inclusión financiera, pero plantea nuevos retos en seguridad y educación digital.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Economía
6 de octubre de 2025, 9:57 p. m.
Billetera digital
Las billeteras digitales son funcionales y se pueden utilizar desde la comodidad del hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En Colombia, los pagos digitales dejaron de ser una tendencia para convertirse en parte de la vida cotidiana. Enviar dinero, pagar servicios o hacer compras desde el celular ya es una práctica común entre los usuarios. Según cifras de DataCrédito Experian, el 55,5 % de los adultos en el país utiliza una billetera digital, un reflejo del acelerado avance de la digitalización financiera.

El informe señala que a diciembre de 2023, más de 40 millones de colombianos cuentan con algún producto de depósito, como una cuenta de ahorros o una billetera digital. Este aumento demuestra como las herramientas tecnológicas han facilitado el acceso a servicios financieros y ampliando la inclusión en diferentes sectores de la población.

“El comercio electrónico y las billeteras digitales ya son la primera opción de pago para muchos colombianos. Esta preferencia está llevando a más empresas a incorporar soluciones digitales que les permiten adaptarse al consumidor, ganar eficiencia y simplificar sus operaciones”, explica Camilo Garay, head de consultoría de DataCrédito Experian.

Las transferencias digitales han transformado la forma en que las personas realizan pagos y envíos de dinero.
Las transferencias digitales han transformado la forma en que las personas realizan pagos y envíos de dinero. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la expansión de estos servicios también trae consigo nuevos desafíos. El estudio de la compañía revela que el 97,7 % de los colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, mientras que el 36,6 % han sido víctima directa en el último año. Además, casi la mitad de los encuestados reconoce que la falta de educación digital y financiera aumenta su vulnerabilidad frente a los delitos cibernéticos.

Los expertos advierten que, aunque los pagos digitales llegaron para quedarse, es necesario fortalecer la seguridad digital y promover hábitos financieros responsables. Las respuestas de los usuarios ante posibles fraudes suelen ser reactivas, lo que evidencia la urgencia de una cultura de prevención más sólida.

Revolucionando los Pagos: La Billetera de Google disponible también en teléfonos más antiguos.
Más de 40 millones de adultos en Colombia tienen un producto de depósito, como una cuenta de ahorros o una billetera digital, a diciembre de 2023. | Foto: Getty Images

“Las empresas y actores del ecosistema crediticio deben generar soluciones pensadas para quienes hoy están más expuestos. Es una gran oportunidad: atender a poblaciones que no solo desconocen, sino que también demandan y necesitan más acompañamiento digital y financiero”, señala Garay.

Por eso, fortalecer la educación tecnológica y la conciencia sobre el uso responsable de las aplicaciones financieras se vuelve clave. Los especialistas coinciden en que el crecimiento del ecosistema digital debe ir de la mano con estrategias que garanticen confianza y seguridad para todos los usuarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

2. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

3. Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

4. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe reacciona a investigación por asesinato de dos abogados

5. El mensaje que dio Efraín Cepeda un mes después de confirmar su aspiración presidencial: “No soy el comunista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColombiaBilleteras digitalessoluciones financierasSoluciones innovadorasPagos digitalesFraudeEficienciaInnovación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.