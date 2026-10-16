¿Cómo serán las aulas educativas del futuro? Esta empresas colombiana transforma los espacios

Pasar de pupitres en fila a aulas de trabajo colaborativo exige pensar qué muebles necesita cada etapa escolar y cuánto resistirán el uso diario. Esa es la apuesta de Industrias Cruz, fabricante colombiano que busca ampliar su línea educativa y que durante el último año ha llevado sus productos a centros de enseñanza de toda Colombia y las islas del Caribe.

“Hoy los colegios y universidades necesitan espacios que correspondan a las nuevas formas de enseñanza y de aprender”, aseguró Eliana Cruz, gerente general. Las metodologías flexibles requieren muebles adaptables, seguros, ergonómicos, fáciles de limpiar y resistentes. Y en un sector con presupuestos limitados, reemplazarlos cada poco tiempo puede salir más caro que invertir en productos duraderos.

El diseño cambia con la edad y la manera de aprender. En preescolar importan la estabilidad, la seguridad y las dimensiones; en primaria, que los muebles sirvan para trabajar individualmente y en grupo. En secundaria pesan la ergonomía y la funcionalidad, mientras que en educación superior se necesitan espacios para investigar y colaborar.

Por eso mismo la oferta de Industrias Cruz incluye bibliotecas, laboratorios, zonas de lectura y áreas de trabajo compartido que se adaptan a las necesidades del cliente. “No solamente es fabricar muebles de diferentes tamaños, sino también revisar en qué ambientes van a estar y cómo acompañan el proceso educativo”, resaltó Cruz.

La empresa ha encontrado oportunidades en colegios privados que buscan diseños ajustados a sus necesidades, desde productos estandarizados hasta aulas especializadas. Su planta principal está en Bogotá y, en paralelo, avanza en la internacionalización de esta línea con soluciones a la medida de los espacios.

En el Caribe, por ejemplo, el clima y la salinidad ponen a prueba las superficies metálicas. Para enfrentar ese reto, la empresa utiliza desde hace unos 15 años la plaforización, un tratamiento previo a la pintura que prescinde de las etapas convencionales de lavado con agua.

Este proceso les ha permitido reducir el consumo del recurso y los vertimientos asociados, además de preparar el metal para protegerlo de la corrosión. La compañía asegura que ha observado diferencias en ambientes cercanos al mar, así como su aporte al ahorro de agua y la reducción de emisiones.

La durabilidad también está en el centro de su propuesta. Cruz cuenta que algunos clientes todavía usan archivadores de la marca fabricados hace cuatro décadas. “Un mobiliario a menor precio inicial no necesariamente representa un menor costo”, señaló la gerente. El espesor de las láminas, la madera y los acabados determinan cuánto resiste un mueble. La empresa afirma que trabaja con materias primas especificadas y certificadas.

Fundada en 1963, Industrias Cruz cumplirá 64 años en 2027. Además de mobiliario educativo, produce soluciones para oficinas, comercio y almacenamiento, incluida la estantería industrial para empresas como DHL. Ahora busca adaptar esa experiencia a aulas menos rígidas, con conectividad integrada y espacios para la experimentación.

“Creemos que los colegios, universidades e instituciones del futuro tendrán espacios muchísimo más flexibles, donde el aprendizaje no estará limitado a la distribución tradicional de pupitres en fila, de un tablero al frente”, concluyó Cruz. En ese camino, la compañía proyecta aulas colaborativas y laboratorios para explorar ingeniería, arte y matemáticas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Industrias Cruz.