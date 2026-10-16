VaxThera establece alianzas internacionales para impulsar la fabricación de vacunas en Colombia

Durante este año, VaxThera cerró acuerdos con organizaciones de Europa, Asia y Estados Unidos para desarrollar vacunas y fabricar biológicos en el país. La idea es que Colombia y Latinoamérica dependan menos de lo que llega de afuera en materia de salud.

La tecnología juega un rol importante para el desarrollo de nuevas vacunas contra la fiebre amarilla. Entre los socios están: Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo por volumen; GC Biopharma y la RIGHT Foundation, de Corea del Sur; la estadounidense Codagenix y Hetero Biopharma. A ellos se suma el respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea.

El momento más importante llegó de Corea: la RIGHT Foundation escogió a VaxThera para liderar, junto con GC Biopharma, el traslado a Colombia de la tecnología de vacunas contra la influenza. Una decisión que convierte a la compañía en la primera organización de América Latina en recibir financiación directa de esta fundación. El proyecto busca fortalecer la producción local, la formación especializada, el control de calidad y la gestión regulatoria. Para Jorge Emilio Osorio, CEO de VaxThera, “lo verdaderamente relevante es el reconocimiento internacional a la capacidad científica y al talento que existe en Colombia”.

Un año de acuerdos

En abril de este año se anunció una colaboración con el Serum Institute of India para desarrollar programas de vacunas de interés para los esquemas de inmunización. Luego, llegó la alianza con Hetero Biopharma para ampliar el acceso a terapias biológicas en la región, y el acuerdo con Codagenix para impulsar una vacuna de nueva generación contra la fiebre amarilla. Osorio lo resume como una forma de “conectar el conocimiento global con las necesidades de nuestra región”.

A todo esto se sumó un paquete de financiación liderado por el Banco Europeo de Inversiones, con respaldo de la Comisión Europea. Los recursos servirán para ampliar la infraestructura de manufactura, transferencia tecnológica e investigación de VaxThera, el paso necesario para llegar a una mayor capacidad regional de producción de vacunas y biológicos.

Juan Pablo Hernández, COO de la compañía, explica la dimensión del proyecto: “Lo que estamos construyendo no es únicamente una plataforma para desarrollar y producir vacunas y biológicos, sino una capacidad regional que ayudará a responder con mayor autonomía a los desafíos de salud del presente y del futuro”.

VaxThera consolida una red que impulsa la innovación y busca ampliar el acceso a vacunas y productos biológicos en este país y la región continental. Para la compañía, el interés de actores globales por proyectos de largo plazo en el país es una señal de que Colombia gana espacio en la biotecnología internacional.

*Contenido elaborado con el apoyo de VaxThera