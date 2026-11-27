Vassar, el festival del emprendimiento organizado por Páramo, llegó a su edición número 11 y, por primera vez, la dedicó a la temporada navideña. Hasta el domingo 29 de noviembre, el Parque El Country, en el norte de Bogotá, reunirá a más de 400 marcas, de las cuales el 20 % viene de fuera de la ciudad y cerca del 15 % participa por primera vez.

“Estamos muy emocionados con el concepto que logramos aterrizar de cómo soñamos una Navidad en la mitad de Bogotá”, afirmó María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar. Según explica, también buscaron que la feria coincidiera con el Black Friday para que los emprendedores tuvieran una semana fuerte de ventas.

Desde su primera edición el festival ha recibido a más de 390.000 asistentes y ha abierto sus pabellones a más de 3.492 emprendedores. La organización calcula que el festival genera más de 200 empleos directos y más de 3.500 indirectos. Esta vez, sin embargo, el foco no está solo en Bogotá.

La región invitada de esta versión es el Pacífico. El terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó daños en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, y afectó a buena parte de los negocios de la zona. “Las fábricas y los comercios se destruyeron”, anotó Gutiérrez.

Para traer a más de 50 emprendedores afectados, el festival se alió con la Cámara de Comercio de Cali y consiguió que transportadoras, hoteles y aerolíneas cubrieran su viaje y estadía. “Estamos tratando de reunir todos los apoyos posibles para aligerarles la carga de participar en una feria, porque sabemos que es una inversión muy grande para ellos”, sostuvo la directora. Entre ellos hay un colectivo de 20 marcas del Chocó que vende ropa y accesorios, ubicado al fondo del Pabellón 1.

Para un negocio pequeño, llegar a una feria en otra ciudad implica transportar la mercancía, alojarse varios días lejos de casa y dejar de atender el punto de venta propio. Con los apoyos que reunió el festival, estos emprendedores pudieron llegar a Bogotá en diciembre, la temporada en la que más se vende en el año.

Este viernes, por el Black Friday, cada marca definió su propio descuento, que va del 15 al 70 % según el caso. Foto: Vassar - API

Experiencias navideñas

En esta edición, además de los pabellones de moda, hogar, belleza, productos para niños y gastronomía, el festival instaló una pista de patinaje sobre hielo de 400 metros cuadrados, un árbol de Navidad de 10 metros y una zona de talleres en la que los asistentes hacen manualidades con los emprendedores, por un costo de 25.000 pesos. Para la directora, la idea de los talleres es que el público “escuche su historia e interactúe con su producto”. El acceso a la pista no tiene costo adicional, pero exige mostrar una compra hecha en el festival.

Los talleres no son nuevos. Según cuenta Gutiérrez, existen desde hace un par de ediciones, pero en esta tienen un tema único: que cada asistente salga con un objeto navideño hecho por él mismo. El recorrido también se pensó alrededor de la temporada. En la entrada hay un callejón de luces, los pabellones están iluminados y en la zona verde se concentran la pista, el árbol y el escenario.

Por otro lado, la oferta de comida está en el Pabellón 3, dedicado a la gastronomía y los restaurantes, donde esta vez hay varias propuestas que no habían estado en ediciones anteriores, como los pastéis de nata y la tarta de queso de La Pinta.

Además de los pabellones de moda, hogar, belleza, productos para niños y gastronomía, el festival instaló una pista de patinaje sobre hielo de 400 metros cuadrados, un árbol de Navidad de 10 metros y una zona de talleres en la que los asistentes hacen manualidades con los emprendedores. Foto: Vassar - API

Vivir Black Friday

Este viernes, por el Black Friday, cada marca definió su propio descuento, que va del 15 al 70 % según el caso. “Es una tradición más gringa, pero la idea es que todas las marcas tengan un beneficio”, explicó la directora. Los emprendedores se inscribieron en un formulario para indicar qué promoción ofrecen, y la decisión sobre el porcentaje quedó en manos de cada uno.

La programación musical del fin de semana incluye a Sebastián Yepes el sábado 28 y, el domingo 29, dos funciones infantiles de Misi y el cierre con Los 50 de Joselito. El escenario combinó durante la semana a artistas reconocidos con talentos emergentes elegidos por convocatoria, como Paula Salguero y Daniele, que se presentaron el miércoles y el jueves. La obra de Misi, según Gutiérrez, fue adaptada especialmente para el festival.

Visa Latam Pass, uno de los aliados del festival, ofreció entrada libre el jueves 26 y este viernes 27. El resto de los días, quienes compren la boleta con una tarjeta Visa Latam Pass reciben dos entradas por el precio de una entre la apertura y las 4:00 p. m., y las compras que hagan con esa tarjeta en los emprendimientos acumulan el doble de millas.

El festival abre este viernes de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.; el sábado, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., y el domingo, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. Las boletas están a la venta en Ticketmaster.

*Contenido elaborado con el apoyo de Vassar.