Navidad en Vassar: la feria regresa con más de 400 marcas y promociones por el Black Friday

Vassar tendrá este año su primera edición completamente navideña. Del 25 al 29 de noviembre, el Parque El Country de Bogotá reunirá a más de 400 marcas y emprendimientos en un espacio de más de 25.000 metros cuadrados, con propuestas de moda, hogar y decoración, accesorios, salud y belleza, productos para niños, arte y fotografía, gastronomía y restaurantes. La ambientación será protagonista: un árbol de Navidad de 10 metros de altura, una pista de hielo de 400 metros cuadrados y espacios para tomarse fotos. También se exhibirá una de las caravanas navideñas de Coca-Cola.

La programación, además, incluirá talleres organizados con Momenta, la plataforma colombiana de experiencias que diseña y organiza planes en Bogotá. Los asistentes podrán personalizar velas con motivos navideños para la Noche de Velitas, elaborar collares y pulseras con dijes, decorar esferas navideñas y pintar cuadros. También habrá una cata de café en la que podrán probar tres variedades.

Asimismo, el viernes 27 de noviembre, Vassar se sumará al Black Friday con promociones especiales en los productos de los emprendimientos participantes. Cada marca definirá sus propios descuentos para la jornada.

Más allá de la oferta comercial y de entretenimiento, la feria busca impulsar el emprendimiento. En alianza con la Cámara de Comercio de Cali, Vassar recibirá a más de 50 emprendedores de la región Pacífico, cuyos negocios resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Su participación busca acercar los productos a nuevos compradores y apoyar la reactivación de sus negocios durante la temporada de mayores ventas del año.

Este impulso al emprendimiento se complementa con Vitrinas Comerciales, un programa de Colsubsidio, Páramo LAB y Vassar que reúne a más de 90 mipymes. Las empresas vinculadas recibirán acompañamiento, capacitación y alistamiento comercial para fortalecer sus negocios y prepararse para llegar a nuevos mercados. De este grupo, 75 participarán en la feria con espacios para exhibir y vender sus productos.

Vassar se suma al Black Friday con promociones especiales en los productos de los emprendimientos participantes. Foto: Vassar - API

La presencia de marcas patrocinadoras complementará la programación. Además de los restaurantes, habrá activaciones con propuestas de gastronomía, descanso y bienestar, así como espacios dedicados a la movilidad y servicios para los visitantes. Algunas incluirán actividades especiales, degustaciones y alternativas para facilitar las compras y el envío de regalos.

En sus primeras diez ediciones Vassar ha recibido a más de 390.000 asistentes y 3.492 emprendedores, y ha contado con más de 85 marcas patrocinadoras. Según la organización, cada edición genera más de 200 empleos directos y 3.500 indirectos.

La programación incluirá talleres organizados por Momenta. Los asistentes podrán personalizar velas para la Noche de Velitas y decorar esferas navideñas. Foto: Vassar - API

INFORMACIÓN PARA ASISTIR

Lugar: Parque El Country, ubicado en la calle 127 con carrera 13.

Parque El Country, ubicado en la calle 127 con carrera 13. Boletería: La entrada individual cuesta 16.000 pesos de miércoles a jueves y 20.000 pesos de viernes a domingo. El combo familiar de cuatro boletas tiene un valor de 40.000 y 61.000 pesos, respectivamente. También estará disponible un pasaporte de 50.000 pesos, válido para los cinco días e incluye acceso a los talleres experienciales. Entradas disponibles en Ticketmaster.

La entrada individual cuesta 16.000 pesos de miércoles a jueves y 20.000 pesos de viernes a domingo. El combo familiar de cuatro boletas tiene un valor de 40.000 y 61.000 pesos, respectivamente. También estará disponible un pasaporte de 50.000 pesos, válido para los cinco días e incluye acceso a los talleres experienciales. Entradas disponibles en Ticketmaster. Horarios: miércoles 25 y jueves 26, de 11:00 a. m. a 9:00 p. m.; viernes 27, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.; sábado 28, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., y domingo 29, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para comprar su boleta, visite este link.

*Contenido elaborado con el apoyo de Vassar.