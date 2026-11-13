Descubrimiento científico en Casanare llega hasta la revista del Museo de Historia Natural de Croacia

La Hyloxalus cepedai mide apenas un centímetro y se mueve entre hojas, raíces y piedras, casi siempre cerca del agua. Su tamaño hace que pase inadvertida, pero una investigación en Aguazul, Casanare, documentó una conducta poco conocida: los machos transportan sus crías sobre la espalda. Se trata de un registro valioso, pues aporta información sobre la reproducción de este anfibio endémico de Colombia, catalogado como vulnerable y todavía poco estudiado.

El trabajo se desarrolló en cuatro localidades de bosques de galería asociados al río Unete, durante los monitoreos ambientales de Covioriente. Se registraron 72 individuos y se analizaron los espacios que utilizan y su cercanía al agua. Los resultados se publicaron el 31 de julio en Natura Croatica, la revista del Museo de Historia Natural de Croacia.

“Esta es una especie endémica de la región que se encuentra en un estado vulnerable y que ha sido muy poco investigada. Entre los hallazgos que más resaltan está el cuidado parental de la especie”, explicó Miguel Eduardo Vargas, gerente general de Covioriente.

En este caso, los machos llevan los renacuajos sobre el dorso mientras se desplazan por el bosque. Durante el estudio se observaron cuatro ejemplares que transportaban entre ocho y diez larvas cada uno. Aunque la conducta había sido mencionada en observaciones previas, no estaba documentada en una investigación que describiera dónde ocurría y en qué condiciones se movían los animales.

El estudio registró y fotografió esa conducta, pero no estableció cuánto dura el transporte, qué distancias recorren los machos ni sus efectos sobre la supervivencia de las crías. Esas preguntas requieren investigaciones específicas. “Fuimos a registrar este cuidado parental que ya habían mencionado, pero no había sido documentado para futuras investigaciones”, detalló Vargas.

El otro objetivo fue entender qué lugares escoge la rana dentro del bosque. Ese espacio concreto se conoce como microhábitat: puede ser la hojarasca, una raíz, una roca o un punto próximo a una corriente. Más del 70 por ciento de los individuos estaba sobre la hojarasca y la mayoría se encontraba a menos de 5 metros del agua. Los análisis identificaron diferencias significativas en el sustrato, la posición y la proximidad a fuentes hídricas: la especie no ocupa esos espacios al azar.

La hojarasca conserva humedad, ofrece refugio y camuflaje y alberga pequeños organismos que pueden servir de alimento. Conocer esas preferencias permite reconocer qué elementos del bosque deben protegerse. “A la hora de hacer un descapote o cualquier tipo de intervención, es algo que se debe tener con particular cuidado, ya que es una especie que no mide más de un centímetro”, resaltó el gerente.

La Hyloxalus cepedai es una especie endémica de Colombia en estado vulnerable. Foto: Área HSEQ de Covioriente

Su tamaño explica parte de la dificultad para protegerla. El pisoteo del ganado y de las personas, así como la transformación de los bosques de galería, deterioran los espacios que utiliza. Para Vargas, el estudio llama la atención sobre los anfibios, que suelen recibir menos seguimiento que mamíferos afectados por atropellamientos.

Proteger la fauna

El trabajo de campo se realizó durante nueve días, con recorridos, censos visuales y revisiones de la hojarasca y posibles refugios. Las observaciones se concentraron en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde y la noche, cuando es posible detectar actividad. Estos ejercicios forman parte de los monitoreos semestrales de vertebrados de Covioriente. Según Vargas, se habían completado cuatro jornadas de seguimiento.

La investigación surgió de los programas ambientales asociados a la construcción de la intersección de Aguazul, en el corredor Villavicencio-Yopal, un área de licencia ambiental regulada por la Anla. La fase de construcción en ese sector se encuentra detenida, señaló Vargas. Entre las medidas previstas están el ahuyentamiento, rescate y reubicación de animales, campañas sobre especies sensibles y la continuidad de los monitoreos. Para el gerente, los registros disponibles no han mostrado alteraciones que exijan medidas adicionales.

El seguimiento también debe considerar la calidad de las fuentes de agua y las coberturas que las rodean. “Es importante hacer un monitoreo muy cercano para tratar de garantizar su conservación”, recalcó Vargas. Los estudios de fauna del corredor han permitido identificar cruces de animales, corredores biológicos y lugares donde se requieren pasos de fauna. Esos recorridos cambian con los años, por lo que el seguimiento de desplazamientos y atropellamientos permite revisar si las medidas siguen respondiendo a los movimientos de los animales.

Hyloxalus cepedai, rana endémica de Colombia. Foto: Área HSEQ de Covioriente

Covioriente divulga estos resultados mediante charlas en veredas y colegios de Unete, infografías y formación ambiental para sus trabajadores. “Queremos que la gente conozca y valore todo el tema de la protección de especies endémicas vulnerables”, señaló Vargas. La publicación es de acceso abierto. Este aporte científico se alinea con las políticas de sostenibilidad de Proindesa, Corficolombiana y Grupo Aval, que hacen de la protección de ecosistemas y especies un pilar del desarrollo sostenible de los territorios.

El estudio forma parte de las iniciativas promovidas por el área HSEQ de Covioriente, liderada por Zully Castillo González, directora ambiental y HSEQ de la concesionaria. Desde esta dependencia se han impulsado varios programas de monitoreo e investigación orientados a documentar la fauna presente en el área de influencia del proyecto vial. A su vez, el artículo fue liderado por Juan Manuel Acosta Ortiz, biólogo, y Érika Leandra Suárez Rojas, ingeniera agroforestal, con el apoyo de Andrés Steven Sierra Rueda, biólogo, integrantes del equipo biótico de Covioriente. Apareció en el volumen 35, número 1, páginas 165-174 de Natura Croatica.

Covioriente, finalmente, adelanta una caracterización de los anfibios del corredor vial, todavía en desarrollo. Por ahora, el registro de Hyloxalus cepedai describe sus patrones de uso del microhábitat y una conducta reproductiva que no había sido documentada científicamente. Para encontrarla, los investigadores tuvieron que mirar de cerca el suelo del bosque, donde la hojarasca esconde buena parte de la vida del piedemonte llanero.

Si le interesa leer el artículo científico, visite este link.

*Contenido elaborado con el apoyo de Covioriente.