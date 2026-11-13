¿Cómo elegir una academia de idiomas en Bogotá para 2027? Claves del modelo de Universal Centro de Idiomas

Elegir una academia de idiomas implica mucho más que comparar el valor de una mensualidad. La duración de los programas, la metodología de enseñanza, el tiempo dedicado a la práctica y las posibilidades de mantener la continuidad del aprendizaje son factores que pueden marcar la diferencia entre abandonar un curso y alcanzar los objetivos propuestos.

En Colombia, el dominio de una segunda lengua sigue siendo un reto. El EF English Proficiency Index (EF EPI) 2025 ubicó al país en el puesto 76 entre los territorios evaluados, con 480 puntos, una clasificación que refleja las dificultades que persisten en el aprendizaje del inglés.

A este panorama se suma un informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, publicado en mayo de 2026, que analizó los resultados de las pruebas Saber 11 entre 2019 y 2025. Según el estudio, solo el 15 por ciento de los estudiantes alcanza el nivel B1 o superior al terminar la educación media. La cifra evidencia los desafíos que enfrenta el país para fortalecer las competencias en esta lengua y ampliar las oportunidades académicas y laborales de los jóvenes.

Ante este contexto, quienes planean comenzar o retomar el aprendizaje de un idioma en 2027 tienen varias preguntas por resolver antes de matricularse.

“Nuestro propósito es que por cada alumno matriculado podamos becar otro”: Universal Idiomas

¿Qué aspectos se deben comparar antes de elegir?

El primer paso es revisar qué incluye realmente el programa. La intensidad horaria, la duración de cada nivel, el número de estudiantes por grupo, los materiales y las herramientas complementarias permiten dimensionar el proceso de formación y establecer si responde a las expectativas de cada persona.

También es importante conocer el costo total, más allá de la mensualidad, y preguntar por las condiciones para continuar las clases cuando surgen cambios laborales, académicos o familiares.

Para Gladys Méndez, CEO de Universal Centro de Idiomas, la elección debe considerar las condiciones que ofrece cada institución para acompañar el proceso de aprendizaje. “Elegir dónde estudiar implica mirar más allá de la mensualidad y evaluar las condiciones para avanzar y mantener la continuidad”, señala.

Para la fundadora, aprender una lengua requiere desarrollar diferentes competencias: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Por eso, además de las horas de clase, es importante conocer qué oportunidades tiene el estudiante para practicar, recibir retroalimentación y aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas.

La continuidad también desempeña un papel fundamental. Avanzar por niveles, contar con objetivos de aprendizaje definidos y tener alternativas para mantener el ritmo de estudio ayuda a construir un proceso más organizado.

“Se requiere practicar de manera constante, no solamente durante las horas de clase”, destaca Méndez y, destaca la importancia de complementar la formación académica con ejercicios y experiencias que permitan utilizar el idioma en diferentes contextos.

La verdadera clasificación del Mundial empieza con el inglés

¿Qué alternativas ofrece Universal Centro de Idiomas?

En Bogotá, Universal Centro de Idiomas cuenta con cuatro sedes académicas, ubicadas en Chapinero, Kennedy, Modelia y Suba, y ofrece formación en inglés, francés, portugués y alemán.

Su propuesta contempla grupos pequeños y alternativas para que los estudiantes puedan organizar sus clases de acuerdo con sus necesidades. Además, la institución trabaja con materiales de Oxford University Press y utiliza recursos enmarcados en el programa Oxford Quality Program.

Esta oferta permite observar cómo las academias pueden estructurar sus programas para atender diferentes intereses y objetivos de formación. La elección de un idioma, la disponibilidad de espacios de aprendizaje y las condiciones para avanzar entre niveles son aspectos que conviene revisar de acuerdo con las metas de cada estudiante.

“No todas las personas estudian un idioma por la misma razón. Algunas buscan fortalecer su perfil profesional, otras necesitan prepararse para experiencias académicas internacionales y también están quienes quieren ampliar sus posibilidades de comunicación y acercarse a otras culturas”, cuenta la fundadora.

Por eso, antes de comenzar, es conveniente definir qué nivel se quiere alcanzar, cuánto tiempo se puede dedicar al estudio y qué tipo de formación se ajusta mejor a las necesidades personales.

La flexibilidad, el acompañamiento y las oportunidades de práctica son factores que pueden ayudar a sostener ese propósito en el tiempo. “La formación debe adaptarse a las necesidades y los objetivos de cada estudiante para que pueda construir una ruta de aprendizaje sostenible”, afirma la fundadora.

Aprender un idioma es un proceso que exige constancia, disciplina y una inversión de tiempo. De cara a 2027, comparar las metodologías, las condiciones académicas y las posibilidades de práctica permitirá tomar decisiones más informadas y avanzar hacia una formación que responda a los objetivos de cada persona.