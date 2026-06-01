La verdadera clasificación del Mundial empieza con el inglés

Se acerca el Mundial de 2026.

Millones de personas estarán pendientes de cada partido, cada gol, cada jugada y cada emoción. Pero, mientras el mundo se prepara para el campeonato más importante del planeta, quiero hacerte una pregunta incómoda: ¿Y si el partido que realmente importa no se juega en una cancha?

¿Y si el verdadero Mundial es el de tu carrera, el de tu empresa, el de tus negocios o incluso el de tus hijos?

Mientras algunas selecciones se preparan durante años para competir al más alto nivel, miles de profesionales siguen entrando al mercado global con una gran desventaja: no hablan inglés.

Y, en el mundo actual, no hablar inglés es como llegar a una final jugando con una jugadora menos. Es empezar perdiendo. Es salir al campo sin estrategia. Es esperar resultados extraordinarios utilizando herramientas del pasado.

Con frecuencia veo a mujeres empresarias invertir en tecnología, marketing, capacitación y redes sociales. Sin embargo, muchas siguen dejando por fuera una de las herramientas más poderosas para crecer profesional y financieramente: el inglés.

El costo de esa decisión es enorme.

No siempre se ve. No aparece en una factura ni llega en forma de multa. Pero está presente en la negociación internacional que no entendiste, en la conferencia a la que no asististe, en el cliente extranjero que nunca contactaste, en la oportunidad laboral que terminó en manos de otra persona o en el contrato que jamás se firmó.

Porque, en los negocios globales, el idioma no es un detalle. Es la llave de entrada.

Por eso me preocupa cuando veo publicidad que promete aprender inglés en pocas semanas o alcanzar el bilingüismo sin esfuerzo. No existen los campeones sin entrenamiento. No existen las medallas sin disciplina. No existen los resultados extraordinarios sin preparación. Y tampoco existe el dominio real de un idioma sin práctica constante.

La pregunta no es si aprender inglés toma tiempo. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más estás dispuesta a perder sin aprenderlo.

El Mundial pasará. Pero el partido de tu vida continuará todos los días: cuando tengas una entrevista de trabajo, cuando participes en una negociación, cuando presentes un proyecto o cuando quieras expandir tu empresa. También continuará cuando tus hijos compitan por una beca internacional o busquen oportunidades en un mercado cada vez más conectado.

Como madre, empresaria y educadora, estoy convencida de algo: la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos no es una casa, un carro o una cuenta bancaria. Es la capacidad de comunicarse con el mundo.

Y esa capacidad comienza con los idiomas.

El inglés ya no es un lujo. Tampoco es un diferencial exclusivo ni un simple valor agregado. Se ha convertido en el idioma de los negocios, la tecnología, la innovación y buena parte de las oportunidades que hoy ofrece el mercado global.

Por eso, si me preguntas cuál es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar una empresa este año, mi respuesta es clara: invertir en el desarrollo de competencias en inglés de su equipo humano.

Si me preguntas cuál es una de las mejores inversiones para un profesional, respondería lo mismo.

Y si me preguntas cuál es uno de los regalos más valiosos que podemos ofrecerles a nuestros hijos, volvería a decir exactamente lo mismo.

Porque el inglés no abre una puerta. Abre miles.

Mientras el mundo celebra goles en el Mundial, tú tienes una decisión mucho más importante por delante. Puedes quedarte en la banca viendo cómo otros juegan el partido de las oportunidades o puedes prepararte para entrar al campo, competir, crecer, liderar y ganar.

Que el Mundial nos recuerde algo: las grandes victorias no ocurren por casualidad. Se construyen con preparación.

Y, en el juego de los negocios, el inglés puede convertirse en una de las herramientas más valiosas para alcanzar esas victorias.

El mercado global ya empezó el partido. La pregunta es si estamos preparadas para jugarlo.

Gladys Méndez, CEO de Universal Idiomas