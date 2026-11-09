“Se me mete en la garganta y en los pulmones”: los desgarradores relatos de los habitantes de la ciudad más contaminada del mundo

Cada vez que se desplaza en moto, Kanwar Singh queda completamente cubierto de suciedad. “Tengo la impresión de tragarme 50 gramos de polvo al día”, dice este vendedor de Loni, en el norte de India, donde es imposible escapar de la contaminación.

“Se me mete en la garganta y en los pulmones”, explica este vendedor de cigarrillos de 55 años.

“Por la noche, tengo que beber agua caliente y hacer gárgaras para poder respirar”.

Situada a unos 30 kilómetros al oeste de Nueva Delhi, Loni fue declarada en 2025 la ciudad más contaminada del planeta, según el ránking de IQAir, una empresa suiza de vigilancia de la calidad del aire.

Sus 700.000 habitantes respiraron una concentración media de 112,5 microgramos por metro cúbico de PM2,5, unas partículas cancerígenas tan pequeñas que penetran directamente en la sangre. Se trata de una cantidad más de 22 veces superior al límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nueva Delhi, al igual que Noida y Ghaziabad, en su periferia, figuran entre las 20 primeras de la misma lista, junto con otras cuatro ciudades indias.

Durante los picos de contaminación, de noviembre a enero, cuando el aire frío mantiene los contaminantes cerca del suelo, las concentraciones de PM2,5 pueden multiplicar por 50 el límite diario recomendado por la OMS.

Y, sin embargo, como la mayoría de los vecinos de Loni, Singh no lleva mascarilla y se limita a cubrirse la cara con una bufanda o un pañuelo. “Somos pobres”, explica Singh, que gana unos cinco dólares al día. “Si tuviéramos dinero, nos habríamos comprado un piso en otro sitio”.

Pocos habitantes pueden permitirse vivir en una vivienda bien aislada o equiparse con purificadores de aire.

“Sin ganas de nada”

Loni alberga plantas de tratamiento de residuos electrónicos, talleres de tintura textil, instalaciones de reciclaje de plástico y fábricas metalúrgicas que contribuyen a la contaminación.

En agosto, las autoridades encargadas de vigilar la calidad del aire detectaron “numerosos incumplimientos” de las normas medioambientales, entre ellos la presencia de hornos de leña y carbón en varias fábricas.

A estas emisiones tóxicas se suma el polvo procedente de las obras de construcción y los numerosos vehículos que circulan por las carreteras llenas de baches.

“Tengo problemas de garganta y una sensación de ardor en los ojos. La gente enferma muy a menudo y muy rápidamente”, cuenta Savita Devi, de 51 años.

Por la mañana, antes de que el sol empiece a disipar la niebla tóxica, “simplemente ya no tengo ganas de hacer nada”, confiesa esta ama de casa, que reconoce que la situación afecta a su salud mental.

Como muchos otros vecinos, ha observado que sus nietos enferman más a menudo cuando aumenta la contaminación, que eleva el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Según el Centre for Research on Energy and Clean Air, con sede en Finlandia, la mala calidad del aire causó en 2023 más de 17.000 muertes en el área metropolitana de la capital, el 15 % del total de fallecimientos.

En toda India, la contaminación atmosférica causó 3,8 millones de muertes entre 2009 y 2019, según un estudio publicado en 2024 en la revista The Lancet.

Pero las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades parecen insignificantes, como los camiones que recorren las carreteras rociándolas con agua para asentar el polvo en el suelo.

“Vuelve una y otra vez”, lamenta Inamul Khan, un comerciante de 27 años. “Tenemos que lavar la ropa y las sábanas dos o tres veces. Al final, todo acaba estropeándose”.

Kunwar Singh, que padece problemas respiratorios, opta por quedarse en casa en los días de peor contaminación.

“Llevo mascarilla, me cubro la cara y tomo mis medicamentos”, dice, “solo para sobrevivir”.

*Reportaje de AFP.