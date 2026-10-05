Colombia cayó en su deporte nacional: India se coronó en el IV Mundial de Tejo

El pasado viernes, 2 de octubre, se llevó a cabo la IV edición del Mundial de Tejo, el deporte nacional de Colombia. Sin embargo, y tal como en las tres ediciones anteriores, el país cafetero no pudo hacerse con la victoria.

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India se coronó como el país ganador. El IV Mundial de Tejo se llevó a cabo en Tejo La Embajada, quienes llevan impulsando la iniciativa desde 2023.

Los países participantes en esta edición del Mundial de Tejo fueron:

Canadá Países Bajos Filipinas India (campeón) Austria Suiza Inglaterra Gales Perú Indonesia Uruguay Japón Colombia Polonia Turquía México Australia China

India obtiene la felicidad doble: con el título en este 2026, se consagró como el país bicampeón del Mundial de Tejo. En 2023 Perú fue el ganador, y en 2024 Suiza se coronó como el segundo ganador.

Embajada de India en Colombia: “Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora”

“La Embajada de la India tuvo el placer de participar en el IV Mundial de Tejo, un torneo diplomático celebrado el 2 de octubre de 2026 que reunió a equipos representantes de 18 países y sus misiones diplomáticas en torno al deporte nacional de Colombia”, escribió la embajada de la India en su web oficial.

“El tejo es el deporte nacional de Colombia, un juego tradicional en el que los participantes lanzan discos metálicos contra objetivos de arcilla que contienen pequeñas cargas explosivas, combinando destreza, precisión y celebración”, añaden.

Finalmente, cierran con: “Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”.

🇮🇳🎯 ¡India gana el Mundial de Tejo 2026! 🇨🇴 ¡Una maravillosa celebración del deporte, la amistad y la diplomacia cultural en Bogotá! La Embajada de la India tuvo el placer de participar en el IV #MundialdeTejo, un torneo diplomático celebrado el 2 de octubre de 2026 que reunió a equipos representantes de 18 países y sus misiones diplomáticas en torno al deporte nacional de Colombia. El tejo es el deporte nacional de Colombia, un juego tradicional en el que los participantes lanzan discos metálicos contra objetivos de arcilla que contienen pequeñas cargas explosivas, combinando destreza, precisión y celebración. Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes. ¡Felicitaciones a todas las misiones participantes y una mención especial para el equipo de la India de nuestra Embajada! 🏆🇮🇳 ¡Amistad India-Colombia, un tejo a la vez! 🎯🤝🇨🇴 ============================ 🇮🇳🎯 India wins the Mundial de Tejo 2026! 🇨🇴 A wonderful celebration of sport, friendship and cultural diplomacy in Bogotá! The Embassy of India was delighted to participate in the IV #MundialdeTejo, a diplomatic tournament held on 02 October 2026, bringing together teams representing 18 countries and their diplomatic missions around Colombia’s national sport. Tejo is Colombia’s national sport, a traditional game where players throw metal discs at clay targets packed with small explosives, combining skill, precision, and celebration. We are proud that India emerged victorious, defending its title in this unique international celebration of tejo. Beyond the competition, the Mundial de Tejo was a wonderful opportunity to build bridges, share cultures and strengthen the bonds of friendship among the participating countries. Congratulations to all the participating missions, and a special shout-out to the Indian team from our Embassy! 🏆🇮🇳 India–Colombia friendship, one tejo at a time! 🎯🤝🇨🇴 #India #Colombia #MundialDeTejo2026 #Tejo #IndiaColombia #DiplomacyThroughSport #PeopleToPeopleTies #Bogotá @IndianDiplomacy @MEAIndia @britcham_col @tejolaembajada @IndiaEmbCol — India in Colombia (@IndiaEmbBogota) October 5, 2026

Tejo La Embajada: “Muy buenos en nuestro deporte nacional”

Reafirmando la unión que generó el IV Mundial de Tejo, entre los países participantes, el organizador, Tejo La Embajada, respondió al pronunciamiento de India, luego de coronarse campeón.

“Gracias por siempre participar. El bicampeonato fue muy merecido. Muy buenos en nuestro deporte nacional”, escribieron desde la organización del evento.

Gracias por siempre participar. El Bicampeonato fue muy merecido. Muy buenos en nuestro deporte nacional. — Tejolaembajada (@Tejolaembajada) October 6, 2026

Y más allá de la competencia deportiva, Bogotá se posicionó como destino ideal para la práctica del tejo, un deporte de más de 500 años, con raíces indígenas, al que también se le conoce como Turmequé.