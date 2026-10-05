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Colombia cayó en su deporte nacional: India se coronó en el IV Mundial de Tejo

La Embajada de India se pronunció en sus redes oficiales, luego de quedarse con el título entre 18 países participantes.

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Redacción Deportes
5 de octubre de 2026 a las 10:48 p. m.
Se desarrolló la IV edición del Mundial de Tejo, con India coronándose como bicampeón (der.).
Se desarrolló la IV edición del Mundial de Tejo, con India coronándose como bicampeón (der.). Foto: Izq: Colprensa - Lina Gasca / Der: tomada de X - @IndiaEmbBogota (API).

El pasado viernes, 2 de octubre, se llevó a cabo la IV edición del Mundial de Tejo, el deporte nacional de Colombia. Sin embargo, y tal como en las tres ediciones anteriores, el país cafetero no pudo hacerse con la victoria.

De izquierda a derecha, Ana María Rodríguez (Gerente general) , Sebastián Mejía (Gerente de Mercadeo), Fabio A. Morales(Gerente de Operación).Un grupo de jóvenes le dieron al tejo una nueva visión y ambiente, que combinaron con restaurantes y discotecas. Buscan crecer y atraer nuevos inversionistas.
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India se coronó como el país ganador. El IV Mundial de Tejo se llevó a cabo en Tejo La Embajada, quienes llevan impulsando la iniciativa desde 2023.

Los países participantes en esta edición del Mundial de Tejo fueron:

  1. Canadá
  2. Países Bajos
  3. Filipinas
  4. India (campeón)
  5. Austria
  6. Suiza
  7. Inglaterra
  8. Gales
  9. Perú
  10. Indonesia
  11. Uruguay
  12. Japón
  13. Colombia
  14. Polonia
  15. Turquía
  16. México
  17. Australia
  18. China

India obtiene la felicidad doble: con el título en este 2026, se consagró como el país bicampeón del Mundial de Tejo. En 2023 Perú fue el ganador, y en 2024 Suiza se coronó como el segundo ganador.

Embajada de India en Colombia: “Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora”

“La Embajada de la India tuvo el placer de participar en el IV Mundial de Tejo, un torneo diplomático celebrado el 2 de octubre de 2026 que reunió a equipos representantes de 18 países y sus misiones diplomáticas en torno al deporte nacional de Colombia”, escribió la embajada de la India en su web oficial.

“El tejo es el deporte nacional de Colombia, un juego tradicional en el que los participantes lanzan discos metálicos contra objetivos de arcilla que contienen pequeñas cargas explosivas, combinando destreza, precisión y celebración”, añaden.

Finalmente, cierran con: “Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”.

Tejo La Embajada: “Muy buenos en nuestro deporte nacional”

Reafirmando la unión que generó el IV Mundial de Tejo, entre los países participantes, el organizador, Tejo La Embajada, respondió al pronunciamiento de India, luego de coronarse campeón.

“Gracias por siempre participar. El bicampeonato fue muy merecido. Muy buenos en nuestro deporte nacional”, escribieron desde la organización del evento.

Y más allá de la competencia deportiva, Bogotá se posicionó como destino ideal para la práctica del tejo, un deporte de más de 500 años, con raíces indígenas, al que también se le conoce como Turmequé.