La situación de salud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se ha convertido en uno de los aspectos más delicados de su reclusión en Estados Unidos.

Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Según documentos judiciales citados en un reportaje del NY Times, la ex primera dama venezolana ha sufrido dolores en el pecho, ha perdido más de 11 kilos y dos piezas dentales, además de presentar complicaciones médicas después de una histerectomía de la que se recuperaba cuando fue capturada.

Su defensa sostiene que pudo haber sufrido un “infarto leve” en julio y que necesita atención especializada.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan Foto: GC Images

También denunció que duerme apenas entre tres y cuatro horas diarias. Su solicitud para abandonar la prisión y permanecer bajo arresto domiciliario fue rechazada por el juez que llevaba el caso.

Mientras Flores enfrenta estas dificultades, Nicolás Maduro atraviesa una rutina muy diferente dentro del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece recluido a la espera de juicio.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el exmandatario venezolano ha encontrado en la lectura religiosa una manera de ocupar buena parte de su tiempo en prisión.

Personas familiarizadas con sus condiciones de reclusión, que hablaron bajo anonimato, explicaron al periódico estadounidense que Maduro dedica largas horas a leer la Biblia, el Corán y otros textos filosóficos.

En este dibujo de la sala del tribunal, el abogado Barry Pollack, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, los abogados Anna Estevao y Mark Donnelly, y la esposa de Maduro, Cilia Flores, permanecen de pie durante una audiencia preliminar en Nueva York. Foto: AP

Además, ha recibido visitas de capellanes y representantes religiosos, entre ellos un sacerdote católico y un rabino.

El pasado 8 de octubre, Estados Unidos presentó nuevos cargos de tortura contra Maduro y Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

Cilia Flores y Nicolás Maduro Foto: Tomado de X @NicolasMaduro

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.