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Líder opositor israelí alerta una crisis e invita al partido de Netanyahu a formar gobierno

Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar gobierno.

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Redacción Mundo
8 de noviembre de 2026 a las 4:27 p. m.
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

El líder opositor Gadi Eisenkot se mostró abierto a una coalición que incluya al partido de Benjamin Netanyahu al ser designado oficialmente este domingo para formar el próximo Gobierno, pero acusó al primer ministro saliente de haber sumido a Israel en una crisis histórica.

Isaac Herzog, Gadi Eisenkot
El presidente de Israel encarga al opositor, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones

Doce días después de las elecciones legislativas del 27 de octubre, el exjefe del Estado Mayor, de 66 años, obtuvo el apoyo de 67 diputados, frente a los 46 de Netanyahu.

Durante una ceremonia en su residencia en Jerusalén, el presidente israelí, Isaac Herzog, instó a Eisenkot a formar un Gobierno capaz de unir a los israelíes para trascender las divisiones políticas.

“El Estado de Israel necesita un gobierno estable (...) Eisenkot, espero que haga todo lo posible por formar un gobierno que sirva tanto a quienes le han votado como a quienes no lo han hecho”, declaró Herzog.

Acto seguido el líder opositor centrista se mostró dispuesto a acoger en su coalición a miembros del Likud de Netanyahu, pero también del Partido Sionista Religioso, una formación de extrema derecha del ministro de Finanzas saliente, Bezalel Smotrich.

“Si los miembros del Likud y del Partido Sionista Religioso creen realmente que este es un momento para la unidad, como le dijeron al presidente, no veo ninguna razón por la que no apoyarían un Gobierno dirigido por mí y los principios que he presentado”, afirmó Eisenkot.

“Estamos en estado de emergencia y nos acercamos a un punto de no retorno para el Estado de Israel”, advirtió, y abogó en favor de medidas políticas “creativas y poco convencionales”.

El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, se dirige a sus seguidores durante el mitin final de campaña el 25 de octubre de 2026 en Tel Aviv, Israel.
El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, se dirige a sus seguidores durante el mitin final de campaña el 25 de octubre de 2026 en Tel Aviv, Israel. Foto: Getty Images

Gadi Eisenkot dispone de 28 días para formar una coalición, plazo que podrá prorrogar 14 días.

Si fracasa, se podrá designar a otro político para formar el Gobierno y si el estancamiento persiste, habrá que convocar nuevas elecciones.

Los partidos que le apoyan están unidos en su voluntad de poner fin a las dos décadas de mandato de Netanyahu, pero provienen de un amplio espectro político y no están de acuerdo sobre la composición del futuro Gobierno.

Discrepan en particular sobre las dos principales listas de mayoría árabe, que obtuvieron 19 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus partidarios en la sede del partido Likud en Jerusalén, tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en las elecciones generales de Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus partidarios en la sede del partido Likud en Jerusalén, tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en las elecciones generales de Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Su apoyo a Eisenkot podría ser decisivo, pero varios de sus aliados se niegan a depender de sus votos.

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