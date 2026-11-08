Siete personas murieron y otras decenas resultaron heridas este domingo, 8 de noviembre, tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.

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Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.

El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 112 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.

Varias personas se encuentran en el lugar de una colisión ferroviaria en al-Ayyat, en la gobernación de Giza, al sur de El Cairo, el 8 de noviembre de 2026. Dos trenes chocaron al sur de la capital egipcia el 8 de noviembre, provocando el descarrilamiento de varios vagones; el incidente dejó cuatro fallecidos y decenas de heridos, según informaron las autoridades. Foto: AFP

El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación “con gran preocupación” y ordenó una investigación urgente para “exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia”.

Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.

Varios vagones quedaron volcados tras la colisión, constataron periodistas de la AFP en el lugar.

Uno de los convoyes presentaba graves daños en la parte delantera, reducida a una masa de metal retorcido, mientras que el último vagón del otro tren se salió de las vías y terminó en un campo contiguo.

DESCARRILAMIENTO DE TREN EN EGIPTO 🇪🇬 🚆 Al menos 64 personas heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros volcaran en la línea ferroviaria que conecta El Cairo con Asuán. Los servicios de emergencia han desplegado 52 ambulancias para atender a los heridos en el lugar, en la gobernación egipcia de Guiza. Vía @WeatherMonitors — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 8, 2026

Equipos de emergencia y vecinos participaron en las labores de rescate entre los restos del accidente, según imágenes de la AFP.

Hasta 72 heridos han sido trasladados al Hospital de Al Wasta, en la gobernación de Beni Suef, 33 al Hospital de Al Ayat y siete están en el Hospital Central de Atfí, en Guiza.

“Entre las lesiones sufridas, predominan diversas contusiones y abrasiones, así como fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, laceraciones en la cabeza y el rostro y contusiones en el tórax y las costillas”, dijo el Ministerio de Sanidad.

Hasta 45 personas que resultaron heridas han recibido ya el alta hospitalaria. Otras siete personas están próximas a recibir el alta, mientras que el resto de los heridos continúa recibiendo tratamiento bajo observación médica.

Varias personas se encuentran en el lugar de una colisión ferroviaria en al-Ayyat, en la gobernación de Giza, al sur de El Cairo, el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

La cartera ministerial ha asegurado que mantiene un “seguimiento constante” de la evolución de los afectados y que está proporcionando a todos ellos “una atención médica completa”.

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.

En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.