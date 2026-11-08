Terremoto sacudió Japón durante la madrugada de este domingo: autoridades confirman magnitud y varios heridos

Un temblor de magnitud preliminar de 5,7 sorprendió durante la madrugada de este domingo a los habitantes del centro de Japón. El fenómeno dejó más de una veintena de personas lesionadas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka, mientras las autoridades activaron revisiones para determinar posibles afectaciones en la infraestructura y los servicios de transporte.
De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo se registró aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, hora local, con epicentro en el sector occidental de la prefectura de Shizuoka y a unos 40 kilómetros de profundidad.
Atención!! 22 heridos y graves daños materiales hasta el momento , dejaron los movimientos sísmicos de hoy domingo en Japón. https://t.co/GXj97lzxhq pic.twitter.com/uYoFS2wnuP— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) November 8, 2026
La intensidad del movimiento fue especialmente significativa en varias zonas del centro del país. Las prefecturas de Shizuoka, Aichi, Nagano y Gifu reportaron niveles superiores a 5 en la escala sísmica japonesa, que mide los efectos del temblor sobre las personas y las construcciones.
*En desarrollo