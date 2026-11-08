Terremoto sacudió Japón durante la madrugada de este domingo: autoridades confirman magnitud y varios heridos

Un temblor de magnitud preliminar de 5,7 sorprendió durante la madrugada de este domingo a los habitantes del centro de Japón. El fenómeno dejó más de una veintena de personas lesionadas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka, mientras las autoridades activaron revisiones para determinar posibles afectaciones en la infraestructura y los servicios de transporte.

De acuerdo con la información divulgada por la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo se registró aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, hora local, con epicentro en el sector occidental de la prefectura de Shizuoka y a unos 40 kilómetros de profundidad.

La intensidad del movimiento fue especialmente significativa en varias zonas del centro del país. Las prefecturas de Shizuoka, Aichi, Nagano y Gifu reportaron niveles superiores a 5 en la escala sísmica japonesa, que mide los efectos del temblor sobre las personas y las construcciones.

*En desarrollo