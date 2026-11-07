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Juez decide dejar en prisión preventiva al expresidente de Paraguay, Santiago Peña

La decisión se produjo después de que la Fiscalía solicitara la aplicación de dicha medida cautelar contra Peña.

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Redacción Mundo
7 de noviembre de 2026 a las 5:02 p. m.
Imagen facilitada por la Fiscalía General de Paraguay que muestra al expresidente Santiago Peña llegando a la sede de la Fiscalía General
Imagen facilitada por la Fiscalía General de Paraguay que muestra al expresidente Santiago Peña llegando a la sede de la Fiscalía General Foto: AFP

El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, dispuso este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña.

El exjefe de Estado, quien fue destituido y privado de libertad el día anterior, deberá permanecer recluido en las instalaciones de la Escolta Presidencial, conforme a la resolución emitida por el juzgado.

La decisión se produjo después de que la Fiscalía solicitara la aplicación de dicha medida cautelar contra Peña, tras su comparecencia ante la sede del Ministerio Público, ubicada en Asunción.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público requirieron la prisión preventiva del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.

Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación sobre irregularidades en Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

“El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva”, declaró el juez a perioditas al término de una audiencia con Peña y su abogado.

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