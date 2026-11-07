Juez decide dejar en prisión preventiva al expresidente de Paraguay, Santiago Peña

El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, dispuso este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña.

El exjefe de Estado, quien fue destituido y privado de libertad el día anterior, deberá permanecer recluido en las instalaciones de la Escolta Presidencial, conforme a la resolución emitida por el juzgado.

La decisión se produjo después de que la Fiscalía solicitara la aplicación de dicha medida cautelar contra Peña, tras su comparecencia ante la sede del Ministerio Público, ubicada en Asunción.

🚨PEÑA COMPARECE ANTE EL JUEZ PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS. -Santiago Peña comparece ante el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Humberto Otazú, por el caso Ueno Bank. -La Fiscalía pidió prisión preventiva. La defensa solicitó que, de disponerse su reclusión, la cumpla en la cárcel militar de Viñas Cué. — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) November 7, 2026

Asimismo, los representantes del Ministerio Público requirieron la prisión preventiva del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.

Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación sobre irregularidades en Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

“El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva”, declaró el juez a perioditas al término de una audiencia con Peña y su abogado.

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