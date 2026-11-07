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El presidente de Israel encarga al opositor, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones

Una vez que reciba el encargo formal, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno.

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Redacción Mundo
7 de noviembre de 2026 a las 2:59 p. m.
Isaac Herzog, Gadi Eisenkot
Isaac Herzog, Gadi Eisenkot Foto: getty

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado este sábado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación centrista fue la segunda más votada, solo por detrás del partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus partidarios en la sede del partido Likud en Jerusalén, tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna en las elecciones generales de Israel, el miércoles 28 de octubre de 2026.
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“Tras la conclusión el jueves de la ronda de consultas (...), el presidente ha informado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, de su intención de encargarle la formación de gobierno”, ha informado la oficina presidencial en un comunicado.

Herzog ha invitado a Eisenkot a la residencia del presidente este domingo a las 05:00 p. m., “para encargarle la formación de gobierno”, explica el comunicado.

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Isaac Herzog, presidente de Israel. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

En la ronda de consultas un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí “recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno”.

Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Netanyahu, y un grupo de siete diputados han optado por no recomendar a ningún candidato.

Una vez que reciba el encargo formal, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno que se podrían prorrogar 14 días más por decisión presidencial, según la normativa recogida en la Ley Básica o Constitución israelí.

La decisión se produce días después de que el presidente se reuniera con representantes de cada uno de los partidos que habían conseguido escaños en el próximo parlamento israelí, la Knesset, para pedirles recomendaciones sobre quién debería encargarse de intentar formar una nueva coalición.

La mayoría de los partidos respaldaron a Gadi Eisenkot, líder del partido de centroderecha Yashar, para que tuviera la primera oportunidad.

En el centro del debate se encuentra la cuestión de los partidos árabe-israelíes o palestino-israelíes, que ostentan un récord de 19 escaños en la próxima Knesset.

Sin los partidos árabe-israelíes, la Lista Conjunta y la Lista Árabe Unida, Eisenkot tendría que convencer a los partidos ultraortodoxos que anteriormente formaban parte de la coalición de Netanyahu para que se unieran a él.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Los analistas afirman que es improbable que se concreten las tres opciones. Si Eisenkot fracasa, otro candidato puede intentar formar gobierno y, si este también fracasa, el parlamento puede nombrar a otro. El proceso tiene un plazo de aproximadamente 100 días. Si nadie lo logra, se celebrarán nuevas elecciones.

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