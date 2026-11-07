El presidente de Israel encarga al opositor, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado este sábado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación centrista fue la segunda más votada, solo por detrás del partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu.

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“Tras la conclusión el jueves de la ronda de consultas (...), el presidente ha informado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, de su intención de encargarle la formación de gobierno”, ha informado la oficina presidencial en un comunicado.

Herzog ha invitado a Eisenkot a la residencia del presidente este domingo a las 05:00 p. m., “para encargarle la formación de gobierno”, explica el comunicado.

Isaac Herzog, presidente de Israel. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

En la ronda de consultas un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí “recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno”.

Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Netanyahu, y un grupo de siete diputados han optado por no recomendar a ningún candidato.

Una vez que reciba el encargo formal, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno que se podrían prorrogar 14 días más por decisión presidencial, según la normativa recogida en la Ley Básica o Constitución israelí.

נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להטיל על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, את מלאכת הרכבת הממשלה. החלטת הנשיא התקבלה בתום סבב ההתייעצויות עם סיעות הכנסת, ולאחר שקיים במהלך הימים האחרונים שיחות עומק ובירורים נוספים עם גורמים שונים במערכת הפוליטית. במסגרת זו נועד הנשיא, בין היתר, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להם מסר את כוונתו. בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפני נשיא המדינה סיעות הכוללות 67 חברי כנסת על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להרכבת הממשלה. סיעות הכוללות 46 חברי כנסת המליצו על ראש הממשלה ויו״ר ׳הליכוד׳, ח״כ בנימין נתניהו, וסיעה הכוללת שבעה חברי כנסת בחרה שלא להמליץ על אף אחד. נשיא המדינה הזמין את גדי איזנקוט לבית הנשיא למעמד הטלת המנדט, שיתקיים מחר, יום ראשון, כ״ח בחשוון, 8 בנובמבר, בשעה 17:00. — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 7, 2026

La decisión se produce días después de que el presidente se reuniera con representantes de cada uno de los partidos que habían conseguido escaños en el próximo parlamento israelí, la Knesset, para pedirles recomendaciones sobre quién debería encargarse de intentar formar una nueva coalición.

La mayoría de los partidos respaldaron a Gadi Eisenkot, líder del partido de centroderecha Yashar, para que tuviera la primera oportunidad.

En el centro del debate se encuentra la cuestión de los partidos árabe-israelíes o palestino-israelíes, que ostentan un récord de 19 escaños en la próxima Knesset.

Sin los partidos árabe-israelíes, la Lista Conjunta y la Lista Árabe Unida, Eisenkot tendría que convencer a los partidos ultraortodoxos que anteriormente formaban parte de la coalición de Netanyahu para que se unieran a él.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Los analistas afirman que es improbable que se concreten las tres opciones. Si Eisenkot fracasa, otro candidato puede intentar formar gobierno y, si este también fracasa, el parlamento puede nombrar a otro. El proceso tiene un plazo de aproximadamente 100 días. Si nadie lo logra, se celebrarán nuevas elecciones.