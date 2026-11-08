Policía de Polonia confirma que los cuerpos hallados en la casa del autor del tiroteo de Cracovia eran familiares

La Policía de Polonia confirmó que los tres cadáveres hallados en el domicilio del autor del tiroteo registrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia corresponden a sus padres, de 53 y 52 años, y a su hermana, de 20 años. Los tres presentaban heridas de bala y, de acuerdo con las primeras hipótesis, habrían fallecido a consecuencia de ellas.

Los cuerpos fueron encontrados durante una intervención policial desarrollada el mismo sábado por la noche en la vivienda familiar, situada en Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadamente dos horas en coche del noreste de Cracovia. Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, había señalado que las víctimas podrían pertenecer al entrono más cercano del sospechoso.

Encuentran tres cuerpos en la casa del autor del tiroteo en Polonia: autoridades dan nuevos detalles sobre el atacante

En estado crítico

El atacante, de 24 años, irrumpió alrededor de las 3:00 de la tarde en la emblemática Plaza Mayor de Cracovia con un vehículo que circulaba a gran velocidad. Enmascarado y vestido con prendas similares a un uniforme, comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar, lo que desató el pánico y llevó a que numerosos transeúntes buscaran refugio en cafeterías, restaurantes y edificios.

El balance oficial del ataque asciende a seis fallecidos y 16 heridos, entre los que se encuentran dos agentes de Policía y el propio sospechoso, que se encuentra en “estado crítico” y está siendo intervenido quirúrgicamente. Además, varias de las personas heridas permanecen en estado grave o crítico, de acuerdo con la agencia estatal de noticias (PAP).

Entre las víctimas mortales figuran un ciudadano británico, de acuerdo con los datos difundidos por el mismo medio. Así mismo, entre los heridos hay cinco ciudadanos procedentes de Alemania, Reino Unido, Portugal, Rusia y Austria. Dos heridos ya han recibido el alta del hospital.

Las circunstancias y el móvil del ataque continúan bajo investigación. El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, señaló que las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso mantenía “opiniones muy radicales”, si bien por el momento no se ha establecido una motivación concreta.

“En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002”, explicó Kierwinski.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas. “También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas”, relató.

Tragedia en Polonia: seis muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia

El atacante está en un hospital de Cracovia y fue sometido a una primera cirugía y comenzó una segunda intervención quirúrgica.

Asimismo, el ministro aprovechó para desmentir que hubiera varios atacantes y subrayó que la Policía en estos momentos no tiene motivos para creer que haya más sospechosos.

Luto oficial

Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente polaco, Karol Nawrocki, firmó el decreto que establece el 8 y el 9 de noviembre como jornadas de luto nacional. La medida, que requería también la firma del jefe del Gobierno, fue respaldada por Tusk, quien anunció que “el domingo y el lunes serán días de duelo nacional en Polonia”.

La bandera de Polonia ondea a media asta en la localidad de Cracovia, Polonia, tras un tiroteo masivo con varios muertos en la ciudad. Foto: AP Photo/Beata Zawrzel

El primer ministro añadió que el país afrontaría conjuntamente las dos jornadas de duelo y que su oficina determinaría cómo se desarrollaría la conmemoración oficial.

El ataque conmocionó a Cracovia, uno de los principales destinos turísticos de Polonia, cuya Plaza Mayor, rodeada de edificios renacentistas, constituye uno de los enclaves más visitados de la ciudad.

*Con información de Europa Press