Tensión en Polonia: presidente convoca consultas de emergencia por la crisis institucional

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó este sábado consultas de emergencia con los representantes de los partidos políticos a raíz de la confrontación en torno al Tribunal Constitucional, que enfrenta al gobierno centrista con la derecha nacionalista.

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Nawrocki interrumpió súbitamente un vuelo a Senegal y regresó de urgencia a Varsovia, donde la policía había rodeado el viernes la sede del Tribunal Constitucional después de la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski.

El mandatario afirmó que las conversaciones con los partidos políticos eran necesarias debido a la “amenaza para la seguridad interna”, en un comunicado leído en su nombre frente al tribunal.

Nawrocki, de tendencia nacionalista, denunció además una “violación del orden constitucional” y exigió la retirada de la policía del recinto judicial.

Fuertes disturbios en Polonia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Decenas de policías custodiaban este sábado el edificio del Tribunal mientras simpatizantes del partido opositor conservador Ley y Justicia (PiS) protestaban contra lo que consideran un intento del gobierno del primer ministro Donald Tusk de tomar el control de la institución.

La cuenta oficial del tribunal en X denunció un “golpe de Estado”, mientras algunos manifestantes coreaban “Tusk traidor” e intentaban franquear las barreras de seguridad. La policía informó de tres detenciones.

“Tusk está pisoteando nuestros derechos constitucionales”, declaró a la AFP el manifestante Tomasz Zaleski.

El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, llamó a la moderación. “No tomen ninguna medida que pueda provocar violencia o una nueva escalada”, escribió en X.

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“Lo último que necesita Polonia es una confrontación que derive en algo mucho peor”, añadió.

El gobierno de Tusk intenta desde hace semanas apartar a los jueces del tribunal, nombrados por el anterior gobierno del PiS, que gobernó el país entre 2015 y 2023.

El tribunal falló con frecuencia a favor de la primacía de la legislación polaca sobre el derecho de la Unión Europea, y Bruselas acusó en varias ocasiones a la máxima instancia judicial polaca de estar demasiado próxima al poder nacionalista de entonces.

Para la politóloga Ewa Marciniak, de la Universidad de Varsovia, la proximidad de las elecciones legislativas previstas para noviembre de 2027 aumenta la tensión.

“Ya estamos en modo de campaña y en una fase de movilización de los votantes”, declaró a la AFP.

“Cuando los actores políticos persiguen objetivos vinculados a esa movilización, siempre existe un riesgo de escalada”, añadió.

Policia de Polonia desplegada tras disturbios Foto: Getty Images/iStockphoto

Viaje cancelado

Tusk, firme partidario de la integración europea, prometió resolver el conflicto con la UE tras ganar las elecciones de 2023.

Sin embargo, el presidente del país ha bloqueado sus nombramientos para el tribunal.

Nawrocki, quien viajaba a Senegal para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ordenó a su avión regresar a Varsovia.

Ya de vuelta en la capital se abrió paso entre la multitud para entrar en el edificio del tribunal, según imágenes de la televisión local. Luego atravesó en medio de una multitud el cordón de policías equipados con escudos y cascos para llegar al máximo órgano judicial del país.

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La suspensión de Swieczkowski fue anunciada por otra magistrada, Anna Korwin-Piotrowska, quien sostuvo que la medida era necesaria para restaurar el Estado de derecho.

El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, declaró a periodistas que había solicitado el levantamiento de la inmunidad de Swieczkowski y de su adjunto, Bartlomiej Sochanski.

En medio de la confusión generalizada, la cuenta oficial del tribunal insistió en que Swieczkowski seguía en funciones.

*Con información de AFP