Tiroteo en centro comercial de Estados Unidos antes de Halloween: reportan un muerto y seis heridos

Horas antes de las celebraciones de Halloween, se registró un tiroteo al interior de una tienda Spirit Halloween, ubicada en el centro comercial Solano Town Center, en Fairfield, al norte de California. El ataque, ocurrido durante la noche del viernes, 30 de octubre, dejó una persona muerta y seis más heridas, según informó la Policía. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del hecho.

“Mi corazón está destrozado”: conmoción por tiroteo masivo en Maine, Estados Unidos, mientras buscan a Robert Card

El tiroteo se registró poco antes de las 8:30 p. m. (3:30 a. m. GMT del sábado), en un establecimiento de la cadena Spirit Halloween ubicado dentro de un centro comercial de la ciudad, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, informó a los medios de comunicación que el tiroteo dejó una persona muerta y otras seis hospitalizadas por heridas de bala. De estas últimas, al menos tres permanecían en estado crítico, precisó el funcionario.

Los investigadores buscarán recopilar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro comercial. Foto: AP

“El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos”, declaró Marshall a última hora del viernes, y señaló que la Policía aún no ha identificado al “sospechoso o los sospechosos”.

El ataque ocurrió pocas horas antes de las celebraciones de Halloween en Estados Unidos, que tienen lugar este sábado 31 de octubre, una fecha en la que miles de personas salen a las calles para participar en actividades y festejos relacionados con esta tradicional festividad.

Un tiroteo al interior de una tienda Spirit Halloween. Foto: Somchai Kongkamsri-www.pexels.com

Marshall señaló que las autoridades no habían ordenado el confinamiento de ninguna zona fuera de las instalaciones del centro comercial Solano Town Center.

Por otra parte, el funcionario indicó que los investigadores buscarán recopilar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro comercial para obtener pistas que permitan esclarecer lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre las posibles razones que motivaron el ataque ni se ha establecido un móvil del tiroteo.

*Con información de AFP.