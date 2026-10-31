Alina Lozano se pronunció sobre versión de Jim Velásquez por verdad de su matrimonio: “Que cuente cuántos milloncitos se ganó”

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez estuvo durante meses en el centro de la atención mediática, en buena medida por la diferencia de edad entre ambos. A través de las redes sociales, quienes fueron pareja compartieron momentos de su convivencia, experiencias personales y distintos contenidos sobre su vida sentimental, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Jim Velásquez habló sobre la ruptura con Alina Lozano y fue claro sobre su decisión: “Soy tu esposo, no soy tu empleado”

Después de anunciar su separación, la actriz decidió hablar públicamente sobre lo sucedido y expuso algunas de las situaciones que, según su versión, influyeron en el fin de la relación. Sus declaraciones generaron comentarios entre los usuarios de las plataformas digitales.

Jim Velásquez también quiso contar su perspectiva. Para ello, publicó un video en su canal de YouTube en el que se refirió a los acontecimientos que rodearon la ruptura y recordó una discusión que habría marcado ese momento de la relación.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato estuvo relacionado con la naturaleza de su matrimonio. El creador de contenido hizo una revelación sobre el vínculo que mantuvo con Lozano y explicó qué ocurrió realmente con la ceremonia que protagonizaron.

Según contó, la unión no tuvo validez legal, debido a que nunca se firmó un acta matrimonial. De esta manera, aclaró que la boda que ambos celebraron fue un acto simbólico y no un matrimonio formalmente constituido ante la ley.

“Si alguno de ustedes seguía pensando cómo íbamos a hacer la repartición de bienes, si yo me iba a quedar con su herencia, si yo me iba a quedar con su casa, con su carro, no va a pasar, no ha pasado, no puede pasar”, afirmó.

Estas palabras hicieron eco, llevando a que Alina Lozano respondiera a través de sus redes sociales. La famosa, vestida con traje y representando a un abogado, habló en tercera persona y respondió al joven.

La celebridad apuntó que nunca buscó hacer una boda ostentosa o polémica, ya que deseaba quedarse con la ceremonia simbólica en Cartagena. No obstante, su ex era el que deseaba llevar todo a otro nivel.

“Mi apoderada siempre quiso algo sencillo, como lo que se hizo en una primera instancia allá en Cartagena”, comentó.

“Él fue el que quiso hacer esa gran boda, él fue el que organizó todo eso”, agregó.

Sin contenerse ni ahorrarse las palabras, Lozano le tiró una ácida pulla a Jim Velásquez, pidiéndole que hablara sobre el dinero que ganó por toda la boda. En aquel punto fue que se sacó una espinita, mencionando que recibió “una miseria”, a comparación del influencer.

“Que cuente cuántos milloncitos se ganó en esa ceremonia, que ponga la escritura del primer apartamento que compró con dicha ceremonia”, comentó.

“A mi apoderada le daban una miseria, mientras él se llevaba la mayor parte”, agregó.

Por último, la famosa cuestionó la decisión del creador de contenido de contar estas cosas, puntualizando que buscaba visualizaciones y monetizar con el tema.

“¿Será que allá no le sonaron las rancheras y por eso es que sale a hablar como un pajarito ahora, porque necesita monetizar?”