Nicolás Maduro vuelve a los estrados de la justicia de Estados Unidos: estas son las claves de su audiencia

Un juez de Estados Unidos fijó para este jueves, 15 de octubre, la vista para la lectura de cargos contra el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en el país norteamericano tras su captura en una incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

El magistrado Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, firmó una orden judicial este miércoles que programa la comparecencia de ambos acusados a las 11:00 horas (10 de la mañana en Colombia) en la sala 26A del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, situado en Manhattan.

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Esta audiencia se produce apenas unos días después de que la Fiscalía estadounidense imputara al exmandatario y a su esposa por liderar un “sistema de represión” que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses.

Esto, además de acusaciones por vínculos con grupos narcotraficantes, incluso las guerrillas colombianas del ELN y las Farc.

También enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y conspiración para cometer torturas. Foto: Anadolu via Getty Images

Sobre los cargos ligados a los delitos de tortura, según el pliego de cargos del Distrito Sur de Nueva York, Maduro participaba activamente en esta estructura, llegando a sugerir técnicas específicas de tortura como la privación de sueño y mofándose de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.

Estos recientes cargos se suman a los que ya pesaban contra Maduro desde 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas, de los cuales tanto Maduro como su esposa Cilia Flores se han declarado inocentes en sus audiencias ante la justicia de Estados Unidos.

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El proceso judicial ha avanzado después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía instaran al propio juez Hellerstein a desestimar cualquier petición de inmunidad para los acusados, argumentando que no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018 y que los delitos imputados eluden sus supuestos actos oficiales.

Nicolás Maduro tendrá el inicio de su juicio en Estados Unidos el próximo año. Foto: Getty Images / Suministradas a SEMANA- api

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado enero en el Palacio de Miraflores en una operación liderada por los Estados Unidos, bajo la aprobación del presidente Donald Trump luego de meses de tensiones con el régimen.

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Aquella operación militar estadounidense, que se saldó con más de un centenar de muertos, derivó en la asunción de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela, quien mantiene hoy una estrecha relación con Washington.

Con información de Europa Press.