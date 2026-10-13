Delcy Rodríguez entrega fichas clave del chavismo a Estados Unidos: Alex Saab, Álvaro Pulido y Bloomberg revelan los próximos

Un reportaje de Bloomberg le puso nombres a las próximas fichas por caer del chavismo. El medio estadounidense asegura que el envío de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido a los Estados Unidos demuestra que la estrategia de Trump en el vecino país cada vez es más sólida.

El medio aseguró que las dos cartas que espera ahora Washington son las siguientes: el exvicepresidente y exministro del Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno.

El diario ABC de Madrid confirmó por su lado esos trámites. “Según ha podido confirmar ABC por fuentes propias, las autoridades estadounidenses, con la participación del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ultiman las gestiones para conseguir ambas entregas”, dijo en una nota publicada este martes.

El medio había dicho hace unos meses que en la mira de la Casa Blanca estaban el hijo de Nicolás Maduro, quien se llama igual que su padre, y El Aissami; Alex Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros.

La revelación de Bloomberg se dio después de que se hiciera público que Álvaro Pulido está bajo custodia de las autoridades en Estados Unidos. El colombiano era procesado en Venezuela y se encontraba en la prisión Rodeo 1 desde abril de 2023, señalado junto a otras 63 personas por un desfalco millonario a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció en X que autoridades de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos “arrestaron” a Pulido Vargas, quien “enfrenta dos acusaciones federales separadas en Estados Unidos, de 2019 y 2021, relacionadas con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro”.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el operativo para trasladar a Pulido a Estados Unidos.

“Sus presuntas acciones muestran un descarado desprecio por el pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas esenciales, para su propio enriquecimiento”, añadió el fiscal general estadounidense.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida indicó en un comunicado de prensa que Pulido Vargas, colombiano de 62 años, también era conocido como Germán Enrique Rubio Salas.

“Pulido Vargas tenía un historial prolífico de narcotráfico, que incluye una condena de 1997 en Italia bajo el alias de Germán Enrique Rubio Salas”, agregó la Fiscalía.

En junio, Pulido se declaró “no culpable” en su juicio en Venezuela, proceso que también involucra al exzar petrolero Tareck El Aissami, según una minuta con el resumen de la audiencia a la que accedió la AFP.

Entretanto, Alex Saab fue deportado en mayo a Estados Unidos por el gobierno interino de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez. Se declaró culpable de lavado de dinero a mediados de septiembre tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

Antes, había estado preso en territorio estadounidense, en 2021, por cargos de lavado de dinero y corrupción. El gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

*Con información de AFP.