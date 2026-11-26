El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ponga fin a la “agresión militar” que está emprendiendo “contra territorios en toda Europa”, tal y como le trasladó la semana pasada durante la cumbre mantenida en Shenzhen, en el sur de China.

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Trump dijo que se pasó “mucho tiempo” haciendo entender a Putin que las constantes denuncias de los vecinos de Ucrania sobre la aparición de drones y proyectiles rusos en sus espacios aéreos perjudican las negociaciones y que el fin de esta amenaza podría facilitar “un rápido acuerdo entre Rusia y Ucrania”.

El jefe de la Casa Blanca mantiene su creencia de que existe “una seria posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz” entre Kiev y Moscú para poner fin a, como lo describe habitualmente, un “baño de sangre que está costando las vidas de miles de personas al mes”.

“Me gustaría ver que el presidente Putin pone fin a todas las agresiones militares contra territorios de toda Europa”, dijo el presidente estadounidense en este sentido.

“Sería un gran tributo para todos”, añadió Trump en comentarios publicados en redes sociales tras la conversación que mantuvo ayer por la noche en Florida con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El ex primer ministro neerlandés se reunió este miércoles con Trump en la residencia particular del inquilino de la Casa Blanca en Florida, Mar-a-Lago, en la que abordaron “la importancia de que Rusia evite cualquier acción” que haga crecer la guerra de Ucrania, después de que Rutte haya defendido la gestión de Trump en torno al conflicto.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin en Shenzen, China. Foto: AFP

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, acusó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de incitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, con el objetivo de intensificar la guerra y bloquear los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

“Con sus acciones imprudentes, Zelenski busca deliberadamente provocar un choque directo entre Rusia y los países de la OTAN, desencadenar una escalada incontrolada y torpedear definitivamente el proceso de negociación”, dijo durante una rueda de prensa, en la que añadió que al mandatario ucraniano “no le importa en absoluto el destino de millones de personas en toda Europa”.