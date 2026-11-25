El Aeropuerto Internacional de Miami, en el sur del estado de Florida (Estados Unidos), decretó en la noche de este miércoles, 25 de noviembre, una orden de parada de emergencia que suspendió temporalmente todas las operaciones de llegada y salida de aeronaves, luego de que un avión de carga de la compañía FedEx Express se saliera de la pista.

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De acuerdo con los reportes preliminares conocidos desde la terminal aérea, el incidente involucró a un aparato McDonnell Douglas MD-11F que operaba bajo el identificador de vuelo FedEx Express 910 (FDX910).

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De acuerdo con los reportes oficiales entregados por la terminal aérea y la Administración Federal de Aviación (FAA), el incidente ocurrió hacia las 8:40 p. m. con un aparato McDonnell Douglas MD-11F que operaba el vuelo FedEx Express 910 (FDX910) procedente de Memphis, sin que se registraran personas heridas.

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Material audiovisual difundido tras el suceso muestra al trimotor de carga de FedEx Express detenido completamente sobre el césped contiguo a la superficie asfaltada, sin daños estructurales aparentes en el fuselaje.

A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto precisó que el carguero sobrepasó la pista 26R y que se restringió la operación aérea únicamente a una pista mientras los equipos de emergencia atendían la contingencia.

“Una aeronave de FedEx sobrepasó la pista 26R en el Aeropuerto Internacional de Miami aproximadamente a las 8:40 p. m. Todas las pistas están cerradas excepto la pista 9R. Unidades de Bomberos de Miami-Dade han respondido y no se reportan heridos. Se recomienda a los pasajeros que tienen programado viajar esta noche que consulten directamente con sus aerolíneas para conocer las últimas actualizaciones de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Agradecemos la paciencia de nuestros pasajeros mientras trabajamos para reanudar las operaciones normales de manera segura”, confirmó el Aeropuerto Internacional de Miami.

La FAA anuncia investigación sobre el vuelo procedente de Memphis

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el origen de la aeronave, indicó que la excursión ocurrió durante la maniobra de aterrizaje y anunció el inicio de las pesquisas técnicas correspondientes.

“Los vuelos se reanudarán en breve en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que el vuelo 910 de FedEx se saliera de la pista tras aterrizar. El McDonnell Douglas MD-11 había despegado del Aeropuerto Internacional Frederick W. Smith en Memphis. No hay reportes de heridos. La FAA investigará el incidente”, señaló la autoridad aeronáutica.