Video: así fue el accidente de dos helicópteros en el Everest, uno de los destinos más extremos del mundo

Un accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal, dejó una persona muerta y otra herida. Dos helicópteros que aterrizaban en una zona cubierta de nieve chocaron entre sí durante la mañana del martes 3 de noviembre, en el distrito de Solukhumbu, una de las regiones más visitadas por quienes llegan al Himalaya para conocer sus montañas.

Estos son los artículos que no puede llevar en la maleta de mano cuando viaja en avión

El hecho involucró a aeronaves operadas por las compañías Fishtail Air y Air Dynasty. De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, los helicópteros se encontraban en maniobras de aproximación cuando ocurrió la colisión.

Entre las víctimas se encontraba un turista indio de 47 años, quien murió en el lugar. Nabin Raja Budhathoki, responsable de la policía del distrito de Solukhumbu, confirmó el fallecimiento.

Por otro lado, un ciudadano de Nueva Zelanda, de 53 años, también resultó afectado y sufrió heridas. Según el reporte de las autoridades, fue trasladado en helicóptero hasta Katmandú, capital de Nepal, para recibir atención médica adicional.

El caso volvió a poner la atención sobre las condiciones en las que se realizan los vuelos en esta parte de Nepal, pues los helicópteros cumplen un papel importante en la región del Everest y permiten movilizar visitantes, montañistas, trabajadores y suministros hacia lugares a los que resulta difícil llegar por carretera o mediante recorridos a pie.

Avianca anunció nuevas medidas para los viajeros a Estados Unidos ante la prevención del ébola

También son utilizados para atender emergencias y evacuar a personas que presentan problemas de salud durante las expediciones. Para quienes visitan el Himalaya, estos vuelos pueden representar una alternativa de transporte en un territorio marcado por grandes elevaciones, caminos de difícil acceso y condiciones climáticas cambiantes.

Sin embargo, operar aeronaves en esta zona implica desafíos particulares. El relieve montañoso, la altura y los cambios repentinos del tiempo pueden complicar las maniobras de vuelo, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. La presencia de nieve y las características del terreno también hacen que las operaciones requieran condiciones específicas de seguridad.