Donald Trump toma decisión sobre ayuda a Israel y recorta la asistencia anual en seguridad

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que llegó a un acuerdo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que Washington detuviera la financiación de 4.000 millones de dólares a Israel después de finales de este año.

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En declaraciones al programa Fox and Friends de Fox News, Trump afirmó que Israel ya no necesitaba la financiación y que algunos demócratas y políticos de izquierda estaban utilizando el apoyo financiero estadounidense a Israel como argumento para criticar a los republicanos.

Trump dijo que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes. “Ayudaremos a Israel si lo necesita”, añadió.

BREAKING: Trump on Israel: We won’t be paying any more to Israel. By the end of this year, we won’t be paying Israel. They’re fine with it. We will help Israel if they need it. https://t.co/SAx0sYZ9Wb — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

“Israel es nuestro número uno; les damos más que a nadie, y ya no la necesitan”, aseguró. “Si la necesitaran, diría que la mantuviéramos”, agregó.

El presidente estadounidense justificó en parte la decisión por los ataques del demócrata del ala izquierdista, Abdul El Sayed, que se presenta al Senado en las elecciones de mitad de mandato del martes tras canalizar el descontento popular y el sentimiento antiisraelí.

“¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como un El Sayed cuando ellos no la necesitan?”, dijo en Fox, refiriéndose a Israel ya la ayuda.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu Foto: AP Photo/Alex Brandon

Donald Trump, anunció el recorte después de los bombardeos de las últimas horas contra la isla iraní de Qeshm.

Según el mandatario se trató de “un pequeño ataque, no una guerra” y ha detallado que el objetivo han sido sistemas de defensa antiaérea en el lugar, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

“Fue un ataque pequeño, no una guerra”, dijo en las declaraciones en las que ha resaltado que el Ejército de Estados Unidos estuvo un tiempo siguiendo las labores de construcción de estos supuestos sistemas en el lugar antes de proceder a su destrucción.

“Vimos cómo las construían y una vez que terminaron, las atacamos”, aseguró, antes de reiterar que la posibilidad de un ataque a gran escala contra Irán sigue sobre la mesa si no hay avances para un acuerdo de paz.

Imagen Donald Trump, guerra y el Estrecho de Ormuz. Foto: Composición semana/Foto AP/Amirhosein Khorgooi / AP / Adobe Stock

“Ya veremos. No busco matar a mucha gente. Si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero no quiero hacerlo”, aseveró.