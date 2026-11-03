La mano dura de Giorgia Meloni para frenar los disturbios incluye multas a los padres para pagar por los daños de sus hijos

El pasado 20 de octubre, Italia presentó un nuevo paquete de disposiciones de seguridad para prevenir episodios de violencia como los registrados las semanas anteriores en Milán.

La tensión se mantiene en las calles de España, Francia, Albania e Italia: en imágenes, los fuertes disturbios en Barcelona

Durante los disturbios, varios manifestantes, muchos de ellos menores de edad, saquearon establecimientos comerciales y provocaron incendios y daños en diferentes propiedades.

El decreto aprobado por el Gobierno contempla el envío de otros 500 militares a Milán hasta el cierre del año. Asimismo, establece que los padres deberán asumir los costos de los daños ocasionados por sus hijos menores de edad y simplifica los procedimientos judiciales para procesar a adolescentes mayores de 14 años.

Los saqueos registrados en el centro de Milán durante las protestas de este 18 de octubre dejaron daños en establecimientos comerciales y motivaron nuevos operativos de las fuerzas de seguridad. Foto: x

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la primera ministra, Giorgia Meloni, manifestó en ese momento su preocupación por la elevada participación de jóvenes en los actos vandálicos, una situación que calificó de “dolorosa y aterradora”.

“Los jóvenes… acudieron a la plaza para destruir cosas, robar y grabarse mientras lo hacían", señaló la mandataria. También advirtió que se trata de una situación que requiere atención y medidas serias, con el propósito de impedir que las imágenes de estos comportamientos terminen convirtiéndose en un ejemplo para otros jóvenes.

Esta iniciativa impulsada por Meloni para hacer frente a los episodios de violencia durante las manifestaciones en Italia ha generado sorpresa en distintos sectores de Europa.

Con el propósito de controlar los disturbios protagonizados por personas que aseguran manifestarse en defensa de los estudiantes, la mandataria puso en marcha una estrategia de mano dura bautizada como la “Doctrina Antidisturbios”.

🇮🇹 | El Gobierno de Italia autorizó este martes reforzar con otros 500 soldados el dispositivo de seguridad pública en Milán tras los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, según confirmó la primera ministra, Giorgia Meloni. https://t.co/h7akqefmM1 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) October 20, 2026

El mensaje de Meloni fue contundente: “¡Si sales a las calles y provocas el caos, vaciaremos las cuentas bancarias de tus padres!“.

La normativa incorpora, además, una nueva figura delictiva relacionada con la participación violenta en manifestaciones, que contempla condenas de hasta cinco años de cárcel y sanciones económicas que pueden alcanzar los 22.500 dólares.

Las consecuencias penales serán más severas cuando los responsables oculten sus rostros o cuando los disturbios dejen personas lesionadas.

Al menos ocho personas han sido detenidas este viernes en Roma, en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de la primera ministra, Georgia Meloni, que comenzaron de forma pacífica, pero que durante la noche han derivado en tensiones --con lanzamientos de botellas a la policía, cargas antidisturbios y uso de cañones de agua-- en el centro de la capital italiana.

El pasado viernes, 31 de octubre, las marchas transcurrieron sin incidentes, pero posteriormente aumentaron las tensiones entre los manifestantes y la Policía.

Protestas en Milán, Italia. Foto: Stefano Porta/LaPresse via AP

En la capital, un segmento se ha separado de la marcha principal para lanzar objetos contra los agentes y prender fuego a varios contenedores de basura, según han informado medios italianos.

Las tensiones aumentaron en horas de la tarde y finalmente fueron detenidas ocho personas que intentaron romper las barreras policiales.

Mientras, en Turín, los agentes han utilizado también cañones de agua y han efectuado disparos con explosivos para repeler a los manifestantes que se habían acercado a los cordones policiales.