Trump se la juega toda: así es el pulso por las elecciones de ‘midterm’ en Estados Unidos

El presidente Donald Trump pidió el voto este lunes para las elecciones de medio término “más importantes de nuestra vida”, en vísperas de unos comicios que apuntan a que los republicanos podrían perder el control del Congreso.

Las dos caras de las ‘midterms’ en EE. UU.: Trump se juega su futuro y demócratas buscan el Congreso

Demócratas y republicanos apuraron los últimos mítines de una campaña que costó a ambos partidos al menos 11.000 millones de dólares, y con sorpresas hasta el último momento.

“Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró Trump en Washington, en un acto para volver a inaugurar la restauración del estanque reflectante, a los pies del monumento a Lincoln.

Los demócratas mostraban un cauto optimismo, a pesar de golpes inesperados, como la declaración de una excandidata a senadora en el importante estado de Michigan, que decidió pedir el voto para el republicano.

Para retomar el control del Senado, los demócratas necesitan arrebatarle cuatro escaños a los republicanos. Foto: AP / Getty Images

Los estadounidenses están llamados a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules) y un tercio (35 de 100 escaños) del Senado. Además, deben elegir 36 gobernaciones estatales.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

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En caso de victoria, la oposición quiere abrir investigaciones contra el presidente Trump, su gobierno y su familia, e intentar bloquear sus nombramientos, así como la financiación de la guerra en Irán.

El ala socialista de los demócratas, que podría colocar a un número récord de diputados y senadores, quiere además abrir el debate sobre el futuro de la policía migratoria (ICE).

Los republicanos esperan apenas mantener el control de una de las dos cámaras y obligar a los demócratas a negociar los presupuestos.

Lo que está en juego

La votación anticipada ya marcó un récord: 53 millones de personas han emitido su voto.

“Podríamos ver incluso un récord de participación total, parece altamente probable”, explicó en la TV CBS David Becker, director ejecutivo del Centro para Innovación e Investigación Electoral.

Para retomar el control del Senado, los demócratas necesitan arrebatarle cuatro escaños a los republicanos. Las encuestas indican una ventaja demócrata ajustada en cinco estados, algunos tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina del Norte o Kansas.

El presidente cuenta con una enorme popularidad entre su base electoral, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza. Foto: CASA BLANCA

En Michigan, la gran sorpresa la dio la política demócrata Haley Stevens, que a 24 horas de los comicios apareció junto al candidato republicano, Mike Rogers, en principio en desventaja, según los sondeos.

La política había perdido en unas primarias del Partido Demócrata ante el candidato oficial, el progresista Abdul El Sayed, que ha destacado por sus posiciones antiisraelíes.

Un país polarizado

Siete de cada diez estadounidenses tienen una mala opinión de Donald Trump, de su capacidad de controlar la inflación que sigue alta, y de la guerra que declaró a Irán y que se alarga inexorablemente.

El presidente cuenta con una enorme popularidad entre su base electoral, pero en un país polarizado como Estados Unidos son los votantes independientes los que inclinan la balanza.

Una derrota estrepitosa podría significar el principio del fin de la presidencia de Trump, al que los demócratas intentaron en dos ocasiones destituir durante su primer mandato.

Desafiante, el republicano ha advertido que puede convertirse en “Mr. Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición.

Además, Trump aseguró este lunes que no descartaba emitir perdones presidenciales a aliados como el mulmillonario Elon Musk. “No me lo pensaría ni un momento, lo haría”, dijo en un podcast.

Los perdones “preventivos” se han vuelto uno de los aspectos más polémicos que rodean el final de un mandato presidencial en Estados Unidos.

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El anterior presidente demócrata, Joe Biden, perdonó a sus propios familiares justo antes de abandonar la Casa Blanca, ante la posibilidad de cualquier condena judicial.

Musk, un estrecho aliado de Trump, ha aportado casi 500 millones de dólares para favorecer la elección de candidatos republicanos.

Del lado demócrata, el gran donante en la sombra es el también multimillonario George Soros.

La velada electoral podría ser larga. En Alaska, el escándalo suscitado por dos candidatos rivales con idéntico nombre llevó al gobierno Trump a tratar de impugnar el resultado.

El gobierno estatal ha anunciado una investigación interna.

*Reportaje de AFP.