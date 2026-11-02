EE. UU. emite alerta de seguridad en Arabia Saudita por ataques de hutíes respaldados por Irán

En las primeras semanas de octubre, dos aeropuertos de Arabia Saudita fueron bombardeados por los hutíes —grupo armado organizado de Yemen, país limitante con el norte de Arabia Saudita—.

Por esto, desde Washington, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno de EE. UU. no esenciales y a los familiares de empleados del gobierno de EE. UU. que abandonaran Arabia Saudita desde el 23 de octubre, ya que temían una escalada de las hostilidades.

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Estos atentados estarían siendo respaldados por Irán y desde Estados Unidos no descartan que estos bombardeos se repitan o vuelvan en caso dado. Por eso, emitieron una alerta de seguridad nueva este 2 de noviembre, en la que advierten el potencial de la escalada de los enfrentamientos entre los países.

“Las hostilidades tienen el potencial de escalar rápidamente más allá de esa área inmediata. Los ciudadanos de EE. UU. deben estar al tanto de posibles ataques a aeropuertos, cierres del espacio aéreo, cancelaciones de vuelos e interrupciones en los viajes”, comunicó el gobierno estadounidense sobre estos enfrentamientos.

Arabia Saudita es un aliado clave de Estados Unidos. Su petróleo lo ha convertido en uno de los principales proveedores de la nación norteamericana que, con su fortín militar y nuclear, le ofrece seguridad a cambio de la provisión del crudo.

Por esta participación tan cercana de Estados Unidos con los árabes es que tiene una implicación innegable en sus territorios; así cobra relevancia la advertencia de Estados Unidos tras los atentados que sufrió Arabia Saudita en el último mes.

“Por favor, tomen precauciones extremas si deciden utilizar aeropuertos en Arabia Saudita. Recomendamos verificar el estado de salida de su vuelo directamente con la aerolínea y con el aeropuerto”, pidió Estados Unidos a sus compatriotas en Arabia.

Este es un conflicto diferente al que se vive en Irán. Sobre este, Trump confirmó la posibilidad de acercamientos para negociaciones.

“Irán quiere llegar a un acuerdo; eso podría ocurrir”, dijo Trump este lunes en una entrevista con Axios. Sin embargo, este conflicto tiene relevancia con el conflicto de Ormuz, mientras que los enfrentamientos con los hutíes tienen que ver con un conflicto entre Yemen y Arabia Saudita.

La participación de Estados Unidos en el conflicto de los hutíes con Arabia tiene que ver con el apoyo innegociable que la nación norteamericana le brinda a la árabe.