Dos personas murieron este lunes 2 de noviembre tras el desplome de una avioneta sobre la avenida El Tezontle, en Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo.

La aeronave terminó envuelta en llamas y provocó una amplia movilización de los organismos de emergencia.

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Avioneta cayó en una avenida de Pachuca

El accidente ocurrió en la colonia Venta Prieta, al sur de Pachuca, cuando una aeronave ligera se precipitó sobre la avenida El Tezontle, a la altura de la calle de los Minerales.

La avioneta, identificada con la matrícula XB-AZG, impactó contra el suelo y posteriormente se incendió.

El fuego generó una columna de humo visible desde diferentes sectores de la ciudad.

La emergencia movilizó a las autoridades locales y a los organismos de socorro, que llegaron al lugar para controlar las llamas y atender la situación.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios mexicanos, dos personas que viajaban en la aeronave perdieron la vida.

La aeronave fue identificada como una Cessna T210N.

Según información atribuida a registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el aparato estaba registrado a nombre de Grupo Aeroespacial Avspace S. A. de C. V.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo habría confirmado el fallecimiento de los dos ocupantes, según la información publicada por medios locales.

Imagen del incendio ocasionado luego de que la nave se estrellara en plena avenida. Foto: Imagen redes sociales

Organismos de emergencia atendieron el incendio

Tras el desplome, elementos del Ejército mexicano también acudieron al sitio para apoyar las labores de atención.

En el operativo participaron policías estatales y municipales, personal de Protección Civil de Pachuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán, además de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.

Los equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y asegurar el perímetro.

La zona fue acordonada mientras se adelantaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades también solicitaron a los ciudadanos mantenerse alejados del lugar para facilitar el trabajo de los equipos de atención.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó que la avioneta se desplomara sobre la avenida El Tezontle.

Tampoco se han divulgado las identidades de las dos personas fallecidas ni se han precisado las circunstancias del vuelo antes del impacto.

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La investigación aeronáutica deberá establecer las condiciones en las que operaba la aeronave y determinar qué factores ocasionaron el accidente.

Hasta que las autoridades entreguen resultados, no es posible atribuir el desplome a una falla mecánica o a un problema durante el vuelo.