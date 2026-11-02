En imágenes: Así vivieron en Venezuela la Navidad anticipada por Delcy Rodríguez

En Venezuela, se vive la Navidad desde este noviembre. Como ha sido desde hace un par de años, Delcy Rodríguez anticipó este año la famosa temporada que se vive en diciembre, para que iniciara el 1 de noviembre, aunque la Nochebuena sigue siendo el 25 de diciembre.

Venezuela vuelve a adelantar la Navidad; esta es la nueva fecha que dio Delcy Rodríguez

Rodríguez realizó este anticipo el 8 de octubre, motivada por la activación económica y emocional que asegura se traduce en los venezolanos. Esta decisión también se tomó en 2024 y 2025, aunque con 31 días de diferencia. Entonces, Nicolás Maduro anunció al país que la celebración iniciaría desde el 1 de octubre.

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Para este 2026, se estableció que el 1 de noviembre sería el primer día de la temporada de Navidad y Delcy Rodríguez estuvo en la apertura.

“En este 2026, ustedes saben que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el primero de noviembre y está todo el país encendido de luces por la Navidad, pero lo más importante: el abrazo que nos vamos a dar”, dijo la presidenta.

Rodríguez añadió: “Ha sido un año de momentos dolorosos y de ausencias, pero también de fortaleza y esperanza. Deseo que esta Navidad nos regale la oportunidad de sanar heridas, acortar distancias y estar con quienes tanto queremos. ¡Porque la luz más bonita de esta Navidad será siempre la de un abrazo entre venezolanos!“.

Las luces navideñas tienen un espacio especial en los parques Paseo Los Próceres y de la Cruz del Warairepano, en Caracas. Fue desde allí que Rodríguez dio el inicio oficial a la temporada navideña en Venezuela este 2026.

Los arreglos navideños y la iluminación enmarcaron el inicio de esta temporada navideña en Venezuela y, en imágenes, se pudo evidenciar cómo lo viven los ciudadanos:

Caracas, este 1 de noviembre de 2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Luces navideñas en Caracas, este 1 de noviembre de 2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aviso de 'Feliz Navidad' en Venezuela. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Aunque es la misma medida que en años pasados, para este 2026 el panorama de los venezolanos es completamente diferente: Nicolás Maduro y su esposa están presos en una cárcel de Estados Unidos y desde allí se ha hablado de posibles elecciones democráticas.

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