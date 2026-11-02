Inusual reunión entre Marco Rubio y el canciller de Delcy Rodríguez, Oliver Blanco

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes con el actual canciller de Venezuela, Oliver Blanco, en Washington. La cita fue inusualmente llamativa desde la presentación a los medios, pues fue “de entrada por salida”.

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela, pero descarta que se celebren a corto plazo

Rubio llegó a la sala de prensa de su dependencia; sin decir palabra posó con Blanco para las cámaras de los fotógrafos y rápidamente se devolvió con el venezolano.

Este tipo de acciones no son tradicionales en la Casa Blanca. Para tomar como ejemplo, la reunión de Marco Rubio con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, estuvo acompañada de sonrisas, un estrechón de manos y un cruce de palabras con la prensa.

A esta hora inicia, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el encuentro entre el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La reunión hace parte de la agenda oficial de alto nivel para fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas estratégicos de cooperación entre ambos países. 📹: Natalia Cabrera. — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 15, 2026

La inusual reunión de Marco Rubio con Oliver Blanco, canciller de Venezuela

La presencia de las banderas de Venezuela representa que la visita era en representación oficial del país y se conoció que la reunión duró tan solo 5 minutos.

Aunque ninguno de los dos diplomáticos dio oportunidad para las preguntas de los periodistas en el Departamento de Estado, minutos después salió el venezolano del recinto y dio cortas palabras a dos periodistas colombianos.

Cuando la reportera Natalia Cabrera le preguntó sobre unas posibles elecciones en Venezuela, dijo Blanco: “En otra reunión, pero tengo que irme”.

“Una agenda diplomática exitosa entre dos países que tienen muchas coincidencias, aunque tuvieron diferencias en el pasado. Y que los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, transformación democrática y transformación para todos”, dijo el canciller de Delcy Rodríguez a los micrófonos de NTN24 cuando le preguntaron sobre sus prioridades en su paso por suelo norteamericano.

Esta reunión se dio luego de que en Venezuela se dieran importantes pasos para unas posibles elecciones y un retorno a la democracia.

María Corina Machado llegó hace un par de semanas a Venezuela y en las calles se hizo evidente el apoyo de los ciudadanos. Pocos días después, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció las siguientes cinco decisiones que ilusionaron al mundo:

Garantizar el derecho a la protesta e impedir las capturas políticas sin orden judicial. Revisar los casos de los presos políticos privados de su libertad en el marco de la “ley de odio”, propia del régimen. Oferta de empresas no esenciales en manos del Estado que fueron expropiadas y pertenecieron al sector privado. Anuncio de elecciones y cambio en el CNE, aunque no se aclaró la fecha. Bienvenida a todos los venezolanos que están fuera del país.