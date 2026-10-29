Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela, pero descarta que se celebren a corto plazo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves, 29 de octubre, elecciones en ese país, aunque descartó que estas se convoquen a corto plazo. Indicó que, aunque estos comicios “se celebrarán”, el “horizonte político en el país no se mide por una fecha en el calendario”.

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En un mensaje televisado a la nación, la mandataria venezolana recalcó que su intención es lograr la “transformación política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable” que lleve a los venezolanos a un “verdadero renacer”. Subrayó: “Un anuncio como este no vale por lo que promete, sino por lo que se cumple”.

La mandataria encargada de Venezuela también señaló que ese país cuenta con una “hoja de ruta” para responder “a las exigencias del contexto actual”. Recordó que durante mucho tiempo esa nación se ha visto “dividida en trincheras, con la política y la economía como campos de batalla”.

“El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar, un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”, manifestó.

“Todas las que manda nuestra Constitución”

Delcy Rodríguez afirmó que en Venezuela “habrá elecciones”, todas las que “manda la Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”.

“Repito, la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere. Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores”, agregó.

La presidenta encargada de Venezuela insistió en que dicho proceso electoral “llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos”, lo que permitirá “garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia”.

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Por otra parte, Rodríguez hizo hincapié en que Venezuela se relaciona con “todos los pueblos del mundo sobre la base del respeto, la diplomacia y la igualdad, pensando siempre en el interés nacional para crear empleo y mejorar los servicios básicos, como el sistema eléctrico”.

Pidió a los medios de comunicación, “tanto nacionales como internacionales”, que “no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni su gentilicio ni su injusticia”.

“Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo. He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas. La protesta es un derecho constitucional, y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad”, afirmó.

*Con información de Europa Press.