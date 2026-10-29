¿Quién es Isaac Herzog, el discreto presidente con las llaves del próximo gobierno de Israel?

El presidente de Israel, Isaac Herzog, desempeña funciones por lo general honoríficas y con un papel discreto. Pero en los próximos días tendrá la delicada tarea de designar a la persona encargada de formar el próximo gobierno.

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Con una gran mayoría de votos escrutados en las elecciones legislativas, la coalición de Benjamin Netanyahu aventaja al bloque de la oposición, aunque sin mayorías para ningún bando.

Esto deja en manos de Herzog una decisión determinante para el futuro político del primer ministro israelí.

Una vez anunciados los resultados oficiales, Herzog, conocido por su carácter prudente, consultará a los representantes de los distintos partidos antes de designar al candidato mejor situado para formar gobierno, sin que necesariamente se trate del líder de la fuerza más votada.

La ley concede al presidente un amplio margen de maniobra, sin establecer criterios precisos para orientar su elección.

Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel. Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

En vísperas de los comicios, Isaac Herzog reconoció en una entrevista con el medio estadounidense MS Now que estaría sometido a fuertes presiones, aunque aseguró que ni el “presidente de Estados Unidos ni ninguna otra persona” podría interferir en su decisión.

Deseoso de evitar nuevas elecciones, pidió el miércoles a los partidos que hagan “todo lo posible” para formar una coalición.

Anteriormente se había declarado dispuesto a respaldar un gobierno de unidad nacional entre Benjamin Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Discreto, diplomático y profundo conocedor de los entresijos de la política israelí, Herzog, de 66 años, es heredero de una de las familias más influyentes de Israel, a veces comparada con la dinastía Kennedy en Estados Unidos.

Apodado Bouji por su madre, de origen egipcio, este abogado de formación es hijo de Chaím Herzog, antiguo jefe de la inteligencia militar y embajador ante la ONU, que fue presidente de Israel entre 1983 y 1993.

Su tío, Abba Eban, fue ministro de Relaciones Exteriores, y su abuelo, Isaac Halevi Herzog, fue el primer gran rabino askenazí del Estado de Israel.

Nacido en Tel Aviv en 1960, creció en parte en Estados Unidos antes de servir en la inteligencia militar y estudiar derecho.

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Elegido diputado en 2003, ocupó varias carteras ministeriales antes de asumir, una década más tarde, la dirección de un Partido Laborista (centroizquierda) en plena crisis.

En 2015, Herzog, a menudo objeto de burlas por su voz aguda, intentó desalojar del poder a Benjamin Netanyahu, presentándose como una alternativa moderada.

Sin embargo, no tuvo éxito y Netanyahu terminó convirtiéndose en el primer ministro con más tiempo en el cargo en Israel.

“Un hombre digno y maravilloso”

Elegido presidente en 2021 por una abrumadora mayoría parlamentaria para un mandato de siete años, Herzog recibió entonces elogios del líder opositor en el Parlamento saliente, Yair Lapid, quien lo describió como “un hombre digno y maravilloso, siempre preocupado por el bien del país y del pueblo judío”.

Desde entonces, sus relaciones con el primer ministro se han puesto a prueba, especialmente por las presiones de Donald Trump para que conceda un indulto a Netanyahu, procesado por corrupción.

En el plano diplomático, el jefe de Estado, casado con una abogada y padre de tres hijos, defendió durante mucho tiempo la reanudación del diálogo israelí-palestino.

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Diez días después de asumir la dirección del Partido Laborista en 2013, se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás en Ramala, en Cisjordania ocupada. Dos años más tarde, prometió reactivar el proceso de paz, hasta el punto de declararse dispuesto a evacuar colonias israelíes, si fuera necesario.

Pero tras el ataque del movimiento palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, respaldó la devastadora guerra lanzada por Israel en represalia en la Franja de Gaza. En marzo de 2026 también celebró la guerra estadounidense-israelí contra Irán, iniciada en febrero, calificándola de “histórico punto de inflexión”.

“Después de guerras interminables durante más de una generación, de baños de sangre y terror, la causa profunda de todo ello, que viene de Teherán, será bloqueada y detenida, y la trayectoria de toda la región quedará transformada”, declaró en una entrevista con la AFP en Jerusalén.

*Reportaje de AFP.