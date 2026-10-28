Delcy Rodríguez cantó y bailó en un acto público. Advirtió también a María Corina Machado tras su regreso a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cantó y bailó este martes, 27 de octubre, durante una concentración en Guacara, estado Carabobo, junto al gobernador Rafael Lacava.

La aparición se produjo dos días después del regreso de la dirigente opositora María Corina Machado al país y un día después de que Rodríguez calificara de “show” la caravana que acompañó a Machado en su recorrido hasta Caracas.

Durante el acto, Rodríguez cerró su intervención interpretando canciones populares en redes sociales. Los videos de la funcionaria en la tarima circularon en plataformas digitales y evocaron las apariciones musicales que protagonizaba Nicolás Maduro durante sus actos políticos.

Revelan nuevos detalles de cómo fue el regreso de María Corina Machado a Venezuela: habría pasado por Colombia

La concentración formó parte de la agenda de Rodríguez en los estados Aragua y Carabobo, en el marco de una iniciativa que el Gobierno denomina “renacer productivo”.

En Guacara, la funcionaria también activó la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero, un centro de atención cardiovascular ubicado en las instalaciones del hospital Dr. Miguel Malpica.

Delcy Rodríguez brindó un discurso ante cientos de seguidores. Foto: x/@presidencialve1

Más allá de la escena musical, Rodríguez aprovechó el encuentro para referirse a la crisis eléctrica que atraviesa el país y pedir apoyo para la recuperación de la infraestructura energética.

Solicitó “la oración de todos y de todas” para que entre en operación la máquina 6 de Planta Centro y afirmó que los trabajadores de la estatal Corpoelec trabajan “sin descanso” para ponerla en funcionamiento.

La funcionaria atribuyó las afectaciones del sistema eléctrico al terremoto y sostuvo que Termocarabobo, con una capacidad de 600 megavatios, estará “completamente” recuperada a finales de año.

También aseguró que su Gobierno dispone de nuevos repuestos para el sistema eléctrico nacional, que, según dijo, antes no podía conseguir “por el bloqueo”.

Delcy Rodríguez reaparece junto a su hermano y Diosdado Cabello en medio de la tensión política venezolana

“Que nadie se entrometa” en el proceso para preservar “la tranquilidad”, “estabilidad” y “crecimiento económico” del país, expresó Rodríguez sin mencionar directamente a Machado ante una multitud en el estado Aragua, vecino de Caracas.

Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Foto: AFP

“Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder”, agregó la presidenta interina, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura del izquierdista Nicolás Maduro en enero.

Sobre la posibilidad de elecciones, dijo que el proceso debe servir para resolver los problemas del país y no convertirse en uno adicional. También pidió que se respeten las garantías de quienes ganen y pierdan, y defendió la continuidad de la mesa de diálogo para abordar las dificultades de la población.

Delcy Rodríguez se reúne con Dinorah Figuera tras última ronda de conversaciones con la oposición

La visita a Carabobo ocurrió después de que Rodríguez encabezara en Maracay, estado Aragua, la inauguración de la Escuela Nacional de Liderazgo Campesino General del Pueblo Ezequiel Zamora. Allí defendió que su administración busca “servir al pueblo” y anticipó recorridos por distintas regiones para respaldar a productores agrícolas, pescadores y acuicultores.