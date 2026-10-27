Revelan nuevos detalles de cómo fue el regreso de María Corina Machado a Venezuela: habría pasado por Colombia

La líder opositora venezolana María Corina Machado regresó a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y tras varios intentos fallidos de volver. Su llegada se produjo en medio de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y una parte de la oposición.

Sobre los detalles de su viaje, la líder opositora venezolana habría viajado en un avión privado desde Panamá hasta Colombia y cruzado por tierra la frontera hacia Venezuela para regresar el domingo 25 de octubre, en una operación que, según fuentes citadas por Reuters, fue coordinada con los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia.

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De acuerdo con cuatro personas familiarizadas con el viaje, citadas por Reuters, el vuelo desde Panamá a Colombia se realizó hacia el final de la semana pasada. Una de las fuentes, que conocía directamente los planes de la opositora, aseguró que contratistas de seguridad estadounidenses la protegieron durante parte del trayecto y que Washington advirtió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a otras autoridades que no interfirieran ni pusieran en riesgo su seguridad.

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega a Caracas. Foto: AP Photo/Javier Campos

La misma fuente sostuvo que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó el regreso y se mantuvo informado sobre los planes de María Corina Machado de regresar finalmente a Venezuela tras sus planes frustrados.

Sin embargo, el domingo, cuando los periodistas le preguntaron por la llegada de Machado, Trump aseguró que no sabía nada al respecto. “Es una mujer muy agradable”, dijo, y añadió que esperaba que estuviera bien. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a las preguntas de Reuters sobre esa aparente contradicción.

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Por el momento, no se ha revelado por cuál de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela ingresó Machado, quién la acompañó durante el cruce ni qué medidas concretas se adoptaron para garantizar su seguridad. Su equipo tampoco ha divulgado oficialmente los detalles de la operación. En diferentes reportes, se ha mantenido el hermetismo desde los allegados a la ganadora del Premio Nobel de Paz.

María Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses por fuera del país. Foto: AP Photo/Javier Campos

El medio venezolano El Pitazo, que reconstruyó el regreso a partir de los reportes de Reuters y de declaraciones de integrantes de Vente Venezuela, señaló que los dirigentes del movimiento mantuvieron la operación bajo estricta reserva.

Marco Rubio dice que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es el resultado de las conversaciones que apoya EE. UU.

Por ejemplo, Henry Alviarez, coordinador nacional de organización del partido, aseguró que se enteró de la llegada poco antes de encontrarse con Machado en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto. Claudia Macero, jefa de comunicaciones de Comando con Venezuela, dijo que conoció los planes el sábado, apenas un día antes.