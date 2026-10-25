Donald Trump se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Espero que esté a salvo”

Apodada Libertadora por sus partidarios, la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado regresó en las últimas horas a Venezuela tras casi un año en el exilio, decidida a encabezar la transición democrática y convertirse en presidenta de su país.

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela: “Estoy aquí. Con ustedes”

Machado, de 60 años, se posicionó en los últimos años como la figura política más popular de Venezuela. Es el alma de la oposición y despierta un fervor casi religioso entre sus partidarios en todo el país y fuera de él.

A veces criticada por sus ideas liberales y cercanía a movimientos de derecha como Vox en España o Javier Milei en Argentina, Machado cosechó su éxito gracias a la coherencia desde sus inicios en la política venezolana.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en un mensaje en X. Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. “Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante”, escribió en X.

Tras conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la aparición de la nobel de paz en Venezuela. El magnate aseguró que no tenía conocimiento de su retorno y expresó preocupación por su seguridad.

“No sabía nada de eso, espero que esté a salvo”, afirmó, en medio de la atención internacional que ha generado la presencia de Machado en territorio venezolano.

“Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, dijo el mandatario estadounidense al ser preguntado sobre su opinión acerca de la llegada de la líder opositora al país.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.