Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro envían mensaje tras ejercer su derecho al voto

Los brasileños acuden este domingo a las urnas para decidir si dan otro mandato al veterano izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva o apuestan por un regreso de la derecha de la mano del senador Flávio Bolsonaro, tras una campaña que expuso de nuevo una fuerte polarización.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Brasil, segunda vuelta: figuras políticas de Brasil ejercieron su derecho al voto

Aunque las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, las elecciones finalmente determinarán si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha.

Lula, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia, ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo.

En su intervención a los medios, el presidente brasileño cargó contra su rival. “Estamos compitiendo con un ciudadano llamado ‘mentira’”, declaró tras votar en su colegio electoral en San Bernardo del Campo, en la región de São Paulo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, exhibe una bandera de Brasil antes de votar en una segunda vuelta presidencial. Foto: AP Photo/Andre Penner

“No es capaz de decir una sola verdad en ningún momento (…). Por eso creo que el pueblo no va a elegir a un mentiroso”, añadió Lula da Silva, quien se mostró optimista frente a ganar las elecciones.

Lula llegó al colegio electoral mostrando una bandera de Brasil y cargó contra Bolsonaro, un “miliciano”, una “persona descalificada moralmente, éticamente, personalmente”. “Es impresionante la capacidad que tiene para mentir. Ha sido educado para decir las mentiras más grotescas”, dijo.

Lula votó acompañado de la primera dama, Rosângela da Silva; del vicepresidente, Geraldo Alckmin; y de las exministras Marina Silva y Simone Tebet.

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Bolsonaro augura que ha llegado “la hora del cambio”

El candidato de extrema derecha ejerció su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo, apelando a la participación ante la llegada de “la hora del cambio”.

“Ha llegado la hora del cambio. Brasil no aguanta más. La vida de todo el mundo ha empeorado. La esperanza se ha convertido en miedo a caminar de noche por la calle, miedo a la nevera vacía, a no pagar las facturas”, afirmó Bolsonaro en declaraciones a la prensa.

“Se dan las condiciones para montar un gran equipo. Pedir que haya lluvia o haga sol, salga de casa para votar”, indicó en medio de las fuertes lluvias que afectan durante la jornada a la región de Río de Janeiro. Por último, Flávio Bolsonaro destacó la campaña “alegre y limpia” que han desarrollado en estas elecciones.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. Foto: AP Photo/Silvia Izuierdo

Este domingo, 158 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir entre Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial.

Las últimas encuestas publicadas el sábado por Quaest o Datafolha apuntan a una ligera ventaja de Bolsonaro (51 %-49 %), lo que supone a nivel estadístico un empate técnico, al estar la distancia dentro del margen de error. En 2022, Lula ganó las elecciones con un 50,9 % de votos frente al 49,1 % de Jair Bolsonaro.

*Con información de AFP y Europa Press.