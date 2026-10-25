Japón invitó a una localidad en Latinoamérica para que residan en un pueblo japonés en riesgo de extinción

Ante el riesgo de desaparecer por el progresivo envejecimiento de sus habitantes, Nanmoku, un pequeño municipio japonés de aproximadamente 1.300 residentes, ubicado en la prefectura de Gunma, busca nuevas estrategias para garantizar su futuro.

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Como parte de esta iniciativa, firmó un acuerdo de hermanamiento con Belén, un distrito amazónico de Iquitos, Perú, con la expectativa de atraer a jóvenes interesados en radicarse en la localidad.

Se trata del municipio más envejecido de Japón, con 70 % de sus habitantes de 65 años o más. Un informe de un centro de estudios lo calificó en 2014 como “el que está más en riesgo de desaparecer”.

Paisaje de montaña y campo, puente, pueblo de montaña y cielo azul en Nanmoku, Gunma, Japón Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades esperan que el acuerdo, que promueve vínculos culturales e interpersonales entre ambas ciudades, atraiga jóvenes de Belén para que vivan en Nanmoku, aunque no está claro cómo podrían obtener la residencia.

Perú tiene la tercera mayor población de nikkei, es decir inmigrantes japoneses y sus descendientes.

El alcalde de Nanmoku, Saijo Hasegawa, comentó que su pueblo necesita “ampliar sus horizontes y atraer más residentes, incluso extranjeros”.

“Sin ellos, podríamos alcanzar un punto en el que incluso el transporte público deje de operar”, admitió.

Pese al rápido envejecimiento de su población y la escasez de mano de obra, en Japón crece la oposición a la inmigración, lo que llevó a la primera ministra, Sanae Takaichi, a adoptar mayores restricciones a los extranjeros.

Un motociclista recorre una calle en el pueblo de Nanmoku, en la prefectura de Gunma, el 26 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Nanmoku probó varias iniciativas para atraer a jóvenes de otras partes del país, pero las opciones de empleo son escasas.

“Unas 60 personas mueren aquí cada año, y solo nacen dos o tres bebés”, precisó Hasegawa.

Por el contrario, Belén es joven. El empobrecido distrito de la ciudad de Iquitos, remota ciudad amazónica en el noreste de Perú, tiene una edad promedio de 27 años.

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Con unos 60.000 residentes, la llamada Venecia Amazónica -accesible solo por avión o bote- está llena de casas de madera construidas sobre pilotis para enfrentar las crecidas del río Itaya, afluente del Amazonas.

Municipios vecinos de Nanmoku recibieron trabajadores extranjeros, sobre todo cuidadores de ancianos, pero generalmente con programas de corto plazo en áreas laborales específicas.

Vista general de la aldea de Nanmoku, en la prefectura de Gunma, el 26 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Hasegawa afirma tener una idea diferente. En lugar de atraer gente para vivir unos años, espera recibir pobladores de Belén como residentes a largo plazo.

“El enfoque de traer trabajadores de una agencia solo porque nos falta personal no es lo que necesita nuestra aldea”, comentó.